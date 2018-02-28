Бизнес

Новости

FESCO допустила технический дефолт по бондам

«Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы FESCO) допустило технический дефолт в связи с неисполнением обязательств по облигациям БО-01 на 6,3 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Компания не выплатила купоны на 1,373 млрд руб. по реструктуризированным биржевым облигациям, а также не исполнила обязательство при погашении номинальной стоимости бондов на 5 млрд руб.

Это произошло в связи с реструктуризацией обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию, объясняет ДВМП.

В октябре 2017 г. держатели бондов БО-01 согласились на очередную отсрочку выплат по бумагам до февраля 2018 г. Выплаты по бумагам за 5-й купон были перенесены на 27 февраля.

Президент ДВМП Александр Исурин 26 декабря сообщил журналистам, что компания рассчитывает достичь договоренности с держателями рублевых облигаций в I квартале 2018 г. «С ними, я так предполагаю, до конца I квартала должны закрыть вопрос. Тогда мы полностью выходим из дефолта», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

FESCO является одним из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. 32,5% акций ДВМП принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова, 23,8% - GHP Group, 17,4% - TPG, 4,9% - East Capital.