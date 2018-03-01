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Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2017 году снизилась на 40%

По итогам 2017 г. чистая прибыль группы «Аэрофлот» составила 23 млрд руб., что на 40,6% меньше, чем в предыдущем году, говорится в пресс-релизе авиакомпании. При этом выручка выросла на 7,5% до 532,9 млрд руб.

Показатель EBITDA составил 56 млрд руб., рентабельность EBITDA – 10,5%.

Пассажиропоток вырос на 15,4% до 50,1 млн человек. Занятость кресел составила 82,8% против 81,4% в 2016 г.

«2017 г. для группы "Аэрофлот" отмечен очередным знаковым результатом – авиакомпании группы перевезли 50,1 млн пассажиров, что на 15,4% больше, чем годом ранее», – прокомментировал результаты замгендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Шамиль Курмашов.

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