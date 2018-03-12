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Гройсман ожидает сокращения потребления Украиной газа почти на 30%

Украина в 2022 г. может сократить потребность в газе на 28%, до 13 млрд куб. м с 18 млрд куб. м в 2017 г., сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Население страны, энергетический, коммунальный комплексы и бюджетные учреждения потребляли в 2014 г. 24 млрд куб. м газа, в 2017 г. - 18 млрд куб. м, отметил Гройсман.

«Прогноз на 2022 г. - 13 млрд кубов. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов», - указал он.

Гройсман также рассказал о внедрении на Украине возобновляемых источников энергии. В IV квартале 2017 г. солнечные электроустановки были у 3010 частных домашних хозяйств, двумя годами ранее таким оборудованием обладало лишь 21 хозяйство.

Украинский премьер напомнил о госпрограмме выдачи «теплых кредитов» - для тепломодернизации и повышения энергоэффективности в жилом секторе. С октября 2014 г. по этой программе было выдано 274 000 кредитов на 5 млрд гривен, участниками программы стали 400 000 домохозяйств. Согласно условиям программы государство возвращает 20% при замене газовых котлов (35% для субсидиантов) и 35% - при других мероприятиях, таких как замена окон, установка счетчиков и утепление.