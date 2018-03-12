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FT узнала о возможном переносе первичного размещения акций Saudi Aramco

Первичное публичное размещение акций нефтяного гиганта Saudi Aramco, которое может стать крупнейшим в мире, вряд ли состоится в этом году, сообщает Financial Times (FT). Об этом британских чиновников предупредили коллеги из Саудовской Аравии во время визита наследного принца Мухаммада ибн Салмана в Великобританию на прошлой неделе. Как отметили несколько знакомых с ходом переговоров людей, у лондонской биржи хорошие шансы на размещение акций Saudi Aramco, но листинг за рубежом, вероятно, состоится не раньше 2019 г.

Королевство планировало провести IPO Saudi Aramco на саудовской бирже Tadawul в конце 2018 г. Но одновременный или последующий листинг ее акций за границей теперь находится под вопросом, пишет FT. Это связано с тем, что оценка компании может не совпасть с ожиданиями Эр-Рияда, который оценивает стоимость Saudi Aramco в $2 трлн.

Саудовская Аравия хочет продать 5% акций Saudi Aramco. Это часть программы экономических реформ принца Мухаммада ибн Салмана.

По словам собеседников газеты, если Эр-Рияд все-таки решит разместить акции Saudi Aramco за границей, то листинг в Саудовской Аравии и за рубежом может состояться в первой половине 2019 г. Помимо Лондона на проведение IPO также претендуют Нью-Йорк и Гонконг.