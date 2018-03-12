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Американская дочерняя структура ТМК обновила заявку на IPO

Дочерняя структура российского производителя труб ТМК - американская IPSCO - внесла изменения в заявку на проведение IPO в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении компании. В начале февраля компания перенесла сроки размещения.

В конце января IPSCO сообщала, что ценовой диапазон IPO определен между $20,00 и $23,00 за акцию. Сделка оценивалась в диапазоне от $465,1 до $534,9 млн, ТМК в результате IPO планировала выручить от $316,3 до $363,7 млн.

В новой версии заявки, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), говорится, что объем размещения и диапазон цены не определены. Организаторами размещения выступают BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley. Привлеченные в ходе IPO средства IPSCO направит на погашение долга и развитие компании, ТМК - на снижение долга.