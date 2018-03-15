АФК «Система» отложила IPO агрохолдинга «Степь» на 2020 год

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Георгий Яшунский

Орешкин рассказал об обсуждении вопроса повышения пенсионного возраста

Есть разные предложения, касающиеся повышения пенсионного возраста, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме «Россия - страна возможностей». «Повышение пенсионного возраста, возможное, - это вопрос, который сейчас обсуждается. Есть разные предложения», - сказал министр, отвечая на вопрос, связана ли поставленная президентом Владимиром Путиным задача увеличения продолжительности жизни с возможным повышением пенсионного возраста (цитаты по «Интерфаксу»).

Пресс-служба Минэкономразвития через несколько минут уточнила слова Орешкина: вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается в обществе, а не властями. Отвечая позднее на уточняющий вопрос журналистов, министр также сказал: «Обсуждается в обществе». Он не стал конкретизировать, идет ли дискуссия в правительстве.

14 марта курирующий в правительстве социальную тему вице-премьер Ольга Голодец заверила журналистов, что в повестке правительства нет темы повышения пенсионного возраста. «В правительстве таких тем не обсуждали, - сказала она (цитата по ТАСС). - У нас есть прогноз министерства экономического развития, на который мы опираемся. Там нет никаких таких прогнозов».

Так вице-премьер прокомментировала подготовленный Внешэкономбанком (ВЭБ) прогноз экономического развития России на 2018-2021 гг., базовый вариант которого предполагает постепенное повышение пенсионного возраста. Документ был опубликован на сайте госкорпорации вечером 13 марта, однако утром на следующий день он был удален. В прогнозе ВЭБа говорилось, что с 2020 г. ожидается начало пенсионной реформы, включающей и постепенное увеличение пенсионного возраста.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Россия является одной из немногих стран в СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким.

Голодец уже неоднократно опровергала информацию о рассмотрении правительством повышения пенсионного возраста - после соответствующих публикаций в прессе или высказываний на эту тему чиновников. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорил, что переходить к дискуссии об увеличении возраста выхода на пенсию можно лишь после значительного увеличения в России средней продолжительности жизни.

Вопрос повышения пенсионного возраста важен с фискальной точки зрения - доля трудоспособного населения в России в связи с демографическим провалом 90-х гг. с каждым годом сокращается. Сейчас федеральный бюджет компенсирует Пенсионному фонду России более 40% расходов на пенсии.

О неизбежности повышения пенсионного возраста неоднократно говорил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, рано или поздно власти будут вынуждены поднять этот вопрос.

Орешкин 5 марта в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале» говорил о недопустимости разговора о повышении пенсионного возраста в случае, когда во главу угла ставится сбалансированность бюджета и потребность экономики в дополнительной рабочей силе. В то же время министр констатировал, что планка пенсионного возраста напрямую определяет уровень пенсий, качество услуг здравоохранения и соцобслуживания.

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