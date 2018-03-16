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РБК узнал о масштабной проверке молочного рынка по поручению правительства

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству провести масштабную проверку качества молочной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с текстом поручения. Это первая столь масштабная проверка на федеральном уровне, в которой участвуют сразу три ведомства.

Проверка должна быть проведена до 26 марта. Ее итогом станут выводы о доле фальсификата на российском рынке. Контролеры закупают в рознице образцы молока, сливочного масла и творога. Потом их образцы будут сданы на исследование в лаборатории. Производителей проверка не затрагивает.

Ни плановые, ни внеплановые отборы молочной продукции в последние дни не проводились, рассказал представитель «Дикси».

Куратором проверки является министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Через своего представителя он пояснил, что на этой площадке проходит обсуждение контроля качества молочной продукции, проводятся исследования, «в том числе с целью выявления типовых несоответствий продукции обязательным требованиям».

По данным открытого правительства, на июль 2017 г. недовольство качеством детского питания, мяса, молока и молочных продуктов выражали 15% населения. Вопрос фальсификата регулярно обсуждался в правительстве, но к единому мнению чиновники так и не пришли. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что в отдельных категориях молочных продуктов доля фальсификата, произведенного с использованием растительных жиров, может достигать 50%. Больше всего нарушений ведомство обнаружило при проверке сыров и сметаны. В Роспотребнадзоре, напротив, говорили о снижении доли фальсификата в молочной продукции.

«Было пожелание первых лиц на площадке открытого правительства раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, есть ли фальсификат или нет», — рассказал один из собеседников на рынке. Ведомство утвердило единую методику, по которой будут работать Россельхознадзор и Роспотребнадзор, чтобы избежать новых расхождений.