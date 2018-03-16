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Роспотребнадзор за год нашел в магазинах более 37 т опасной для здоровья рыбы

Роспотребнадзор отчитался о снятии с продаж в 2017 г. около 6000 партий рыбы и морепродуктов общим объемом более 37 т после проведенных проверок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство обнаружило как нарушения сроков годности и условий хранения продуктов, так и несоответствие требованиям по содержанию глазури в пробах. Ведомство также обращало внимание на отсутствие маркировки на товарах.

Всего за прошедший год Роспотребнадзор изучил более 73 000 проб рыбы и морепродуктов в российских магазинах. Санитарно-химическим требованиям не соответствовали 0,4% проб, микробиологическим показателям - 6,0%, паразитологическим показателям - 1,1%.

В отчете надзорного органа отмечается, что доля импортной рыбной продукции, не соответствующей требованиям по содержанию глазури, в три раза выше, чем отечественной. Ведомство подчеркивает, что избыток глазури содержится в 20% импортной рыбной продукции.

Роспотребнадзор рекомендует покупателям, желающим приобрести рыбу, обращать внимание на условия ее хранения, упаковку, срок годности, а для глазированной продукции - на сведения о процентном содержании глазури.