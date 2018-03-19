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Alibaba инвестировала $2 млрд в азиатского онлайн-ритейлера Lazada‍

Alibaba вложила $2 млрд в онлайн-ритейлера Lazada из Юго-Восточной Азии. Об этом пишет Bloomberg. В 2017 г. Alibaba вложила в компанию еще $1 млрд, увеличив свою долю до 83%.

Впервые холдинг китайского миллиардера Джека Ма инвестировал в Lazada в 2016 г., получив 51% компании в обмен на $1 млрд. В Alibaba объяснили, что компании планируют глубже интегрировать Lazada в систему сервисов Alibaba.

Нынешняя доля Alibaba не сообщается, однако всего компания вложила в ритейлера $4 млрд, включая последние инвестиции. Но известно, что по итогам сделки сменится глава Lazada. На место основателя сервиса Максимилиана Биттнера придет топ-менеджер Alibaba Люси Пэн. Биттнер при этом займет пост старшего консультанта Alibaba.

CNBC называет сделку Lazada и Alibaba последовательным продвижением последней на растущий рынок электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. Согласно прогнозам к 2025 г. рынок интернет-экономики региона увеличится до $200 млрд, в первую очередь за счет роста сегмента электронной торговли.

Сингапурская Lazada Group работает на рынке с 2012 г. Компания называет себя крупнейшим онлайн-продавцом в Юго-Восточной Азии. Ритейлер работает в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах. По собственной информации, с компанией работает около 135 000 продавцов, Lazada обслуживает примерно 560 млн покупателей в регионе.