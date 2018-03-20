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«Коммерсантъ» сообщил о неизбежности нового транзитного соглашения «Газпрома» с Украиной

«Газпром» не сможет обойтись без заключения нового транзитного соглашения с Украиной, сообщает «Коммерсантъ». Действующий транзитный контракт истекает 31 декабря 2019 г. Предполагается, что к тому времени проект Nord Stream 2 в обход Украины будет введен в строй. Однако его продолжение – газопровод Eugal – полностью будет построен лишь к концу 2020 г., заявили в Gascade, которой принадлежит 50,5% в проекте.

Проектную мощность Nord Stream 2 в 55 млрд куб. м газа в год «Газпром» сможет использовать лишь частично – не более чем на 34 млрд куб. м. Из них 9,9 млрд кубометров российская компания сможет транспортировать из Лубмина, где выйдет на сушу Nord Stream 2, в Восточную Германию, 21 млрд кубометров – до границы с Чехией, а еще 2,7 млрд куб. м – по газопроводу Nel в направлении. В «Газпроме» не комментируют ситуацию.

При сохранении текущего спроса на российский газ в Европе в 2020 г. «Газпрому» вероятно придется прокачивать через Украину 43 млрд куб. м. Это при условии, что компания успеет достроить и загрузить обе нитки «Турецкого потока» – по 15,75 млрд куб. м. Но этот газ пока может быть использован лишь для турецкого рынка, поскольку продолжение для второй ветки «Турецкого потока» - сеть газопроводов на Балканах, «Газпром» к 2019 г. построить едва ли успеет. Болгария Сербия и Венгрия еще не выдали для этого разрешений. Нарушение долгосрочных контрактов на поставку газа может обернуться для «Газпрома» миллиардными штрафами.

Отказаться от украинского транзита для выполнения своих долгосрочных контрактов объемом в 180 млрд куб. м газа в год «Газпром» сможет лишь к 2024 г., считает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований. Но с учетом роста спроса на российский газ в Европе на практике «Газпром» «не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита» даже после ввода всех мощностей Nord Stream и «Турецкого потока», отмечает он.