ФАС раскрыла сговор поставщиков питания для МВД

Бизнес

Новости

Осужденный за дачу взятки председатель Lotte переизбран в совет директоров

Председатель Lotte Group Шин Донг Бин переизбран в советы директоров двух ключевых подразделений холдинга — Lotte Shopping Co. и Lotte Confectionery Co., сообщает Financial Times. Шин Донг Бин сейчас находится в тюрьме, в феврале он был приговорен к 2,5 года лишения свободы за дачу взятки.

Некоторые эксперты раскритиковали решение о переизбрании Шин Донг Бина, отмечает издание. Так, руководитель аналитической компании Chaebul.com Чон Сон Соп считает, что подобные события «вредят доверию к корпоративной Корее».

Шин Донг Бин стал одним из фигурантов дела в отношении бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции. Суд признал председателя Lotte виновным в даче взятки подруге президента Чой Сун Силь, которая, по данным следствия, вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний. Она приговорена к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн.

Многопрофильный холдинг Lotte Group был основан в Японии в 1948 г. В Южной Корее работает с 1967 г. — с момента создания кондитерской фабрики Lotte Confectionery. Сейчас Lotte Group ведет бизнес в 30 странах и объединяет более 60 компаний в области ритейла, девелопмента, производства продуктов питания, химической промышленности, гостиничного бизнеса, финансов, страхования и других.

Шин Донг Бин начал свою карьеру в Lotte Group в 1988 г. Сначала он работал в компании Lotte Shoji, которая продает сладости и напитки в Японии. Председателем правления холдинга он был назначен в 2011 г.