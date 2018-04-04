Бизнес

Новости

Burger King и «Му-Му» снизят цены в московских аэропортах по требованию ФАС

Собственники ресторанных сетей Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в своих ресторанах на территории аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский», заявил заместитель руководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Стрельников. Его слова приводит ТАСС.

«Компания "Бургер рус", владельцы ресторанов Burger King, заявила о готовности снизить цены, понимая социальную значимость этого вопроса», - уточнил Стрельников. Представитель службы добавил, что снижение цен может составить 25-30%. Компании планируют приблизить их к ценам в ресторанах сетей в Москве и Московской области.

Чиновник добавил, расследование в отношении двух компаний завершено, им выдано предписание об устранении нарушений. «Я думаю, что уже к концу апреля должны обновиться ценники на данные продукты», - отметил чиновник.

В июне 2017 г. подмосковное управление ФАС завело дело в отношении ООО «Бургер рус» (оператор сети Burger King), ООО «Галерея-Алекс» («Шоколадница») и ООО «Мастер франчайзинг групп» («Му-Му»). Антимонопольное ведомство заподозрило компании в поддержании монопольно высоких цен на свои товары в аэропортах Московского авиаузла.

В сентябре того же года сеть кофеен «Шоколадница» отказалась снижать цены в аэропортах. В интервью RNS представитель сети объяснил, что меню в аэропортах и так содержит много недорогих позиций, что позволяет человеку сделать выбор при любых финансовых возможностях.