Burger King и «Му-Му» снизят цены в московских аэропортах по требованию ФАС

Выступление Цукерберга в конгрессе США состоится 11 апреля

Марк Цукерберг, основатель и владелец крупнейшей соцсети мира Facebook, выступит в конгрессе США 11 апреля, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на парламентский комитет по энергетике и торговле. Слушания сосредоточатся на «использовании и защите личных данных пользователей» Facebook. «Они (слушания) призваны пролить свет на критические проблемы менеджмента личных данных и охраны личной жизни, а также помочь американцам лучше понять, что происходит с их данными онлайн», - говорится в заявлении комитета.

17 марта 2018 г. газеты The Guardian и The New York Times и телеканал Channel 4 фактически обвинили Facebook в утечке данных 50 млн пользователей: специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica получила их с помощью теста в Facebook, а затем использовала в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Хуже того, экс-сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Вайли заявил на слушаниях в британском парламенте, что таким же образом компания использовала данные пользователей и во время подготовки к референдуму по Brexit.

Соцсеть первоначально недооценила масштаб скандала: Цукерберг написал большой пост об этом только 21 марта. 25 марта Facebook выкупила рекламные полосы пяти национальных газет, включая The Guardian, опубликовавшую изначальное расследование. В этом же номере The Guardian напечатала ответную карикатуру с дизлайком, упавшим на Цукерберга. Следом в США началась кампания #deleteFacebook – пользователи удаляли аккаунты в соцсети, чтобы защитить свои данные. Скандал пока обошелся компании примерно в $90 млрд капитализации.

Неделю назад канал CNN сообщил, что Цукерберг пришел к выводу, что ему придется давать показания конгрессу в течение нескольких недель, и компания начала прорабатывать план его выступлений. Bloomberg сообщал, что первое выступление Цукерберга намечено на 12 апреля.