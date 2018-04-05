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Подозреваемый в сговоре с Минздравом «Р-фарм» получил госконтракт на 1 млрд рублей

Ведомости
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Один из крупнейших российских дистрибуторов и производителей лекарств - группа компаний «Р-фарм» Алексея Репика - получила госконтракт от Минздрава почти на 1 млрд руб., свидетельствуют результаты конкурса на сайте госзакупок. На это обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что компания Репика, подозреваемая Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в сговоре с Минздравом в рамках госзакупок противовирусных препаратов, стала единственным участником конкурса за контракт на 994,2 млн руб. Компания выиграла первый аукцион на поставку терифлуномида — единственного нового препарата, который ранее был впервые включен в госпрограмму семи высокозатратных нозологий. Препарат применяется для лечения рассеянного склероза.

Всего компания должна поставить 10,2 млн упаковок лекарства под брендом «абаджио» до 1 сентября 2018 г. Препарат производит «дочка» французской Sanofi — Genzyme, а упаковывает «Р-фарм».

«Валента фарм», разработавшая в прошлом году более дешевый дженерик, даже не пыталась участвовать в торгах», - уточняет газета. Компания не стала обсуждать с газетой свой отказ от участия в тендере.

«Ведомости» 28 марта писали, что в ходе внеплановой проверки ФАС обнаружила в действиях Минздрава признаки нарушения антимонопольного законодательства при заключении госконтрактов на закупку лекарств от ВИЧ, гепатита и туберкулеза. Нарушения подтверждаются данными с сайта госзакупок и сервиса «СПАРК-маркетинг». Общая сумма этих контрактов составила 8,2 млрд руб.

Один из источников «Ведомостей» отмечал, что всего в 2017 г. «Р-фарм» нарушил 19 контрактов на госзакупки, три из которых еще не завершены. Собеседник газеты уточнял, что за такие нарушения компания должна быть включена в реестр недобросовестных поставщиков, но «Р-фарм» продолжает участвовать в торгах.

ФАС поясняла, что речь шла о нарушениях при закупках препаратов против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также других антивирусных и антибактериальных препаратов.

Представители Минздрава в свою очередь назвали необъективными выводы ФАС и пообещали обратиться в Генпрокуратуру. «В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании «Р-фарм», как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции. Соответствующая информация также направлялась в Генеральную прокуратуру», - подчеркивал представитель Минздрава. Министерство также обратило внимание на грубые процессуальные нарушения при проверке ФАС.

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Недвижимость
Новости

Руководство Эрмитажа попробует эвакуировать посетителей за 6 минут

Ведомости
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Сегодня (5 апреля) в 11.00 в Эрмитаже в Санкт-Петербурге объявлена учебная тревога и проводится практическая тренировка по эвакуации посетителей и сотрудников музея в условиях чрезвычайной ситуации, говорится на официальном сайте Зимнего дворца. Отработку действий сотрудников музея и его посетителей проводится по рекомендации Министерства культуры.

«Нужно приучать посетителей правильно вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на «круглом столе», посвященном проблемам культурного туризма (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, по нормативам всех посетителей из Зимнего дворца можно вывести за 6 минут.

«Сегодня посмотрим, насколько это реально», — добавил Пиотровский (цитата по «Интерфаксу»).

В музее сработали системы оповещения и управления эвакуацией, автоматически разблокированы аварийные выходы.

Людей направили к выходам из Зимнего дворца без вывода на улицу и в Новый Эрмитаж.

После завершения тренировки все посетители смогут продолжить осмотр экспозиций, говорится на сайте музея.

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Бизнес
Новости

Ткачев рассказал о планах «напоить россиян отечественным молоком»

Ведомости
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Белорусским производителям молока придется искать другие рынки сбыта своей продукции, помимо России, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Его слова приводит «РИА Новости».

«Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком», — пояснил он.

По словам Ткачева, сейчас Белоруссия является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию. «В 2017 г. ее доля в общем объеме поставок составила 86% - это 950 000 т молочной продукции, рост за три года на 24%», — добавил министр. Поставки в страну осуществляют почти 120 белорусских молочных предприятий.

«Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком», — объяснил чиновник. Он подчеркнул, что поставщики сухого обезжиренного молока из Белоруссии «откровенно демпингуют» при поставках на рынок России.

«Только за два неполных месяца 2018 г. Белоруссия дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко», — напомнил Ткачев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 марта заявлял, что для сельскохозяйственной и молочной продукции страны необходимо найти альтернативные России рынки. «Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом (России Владимиром Путиным) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы, – говорил глава государства. – Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте».

С таким заявлением белорусский лидер выступил после того, как 31 марта Россельхознадзор запретил поставки в Россию молочной продукции с двух предприятий Белоруссии - «Молоко» (производственный цех Шумилино) и «Здравушка милк». В отношении продукции двух других предприятий - Минского молочного завода № 1 и Полесского участка «Милкавита» - российское ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля.

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Бизнес
Новости

Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД вместо экс-предправления Deutsche Bahn

Ведомости
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Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев может войти в совет директоров РЖД, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. Патрушев может заменить бывшего председателя правления немецкой Deutsche Bahn Хартмута Медорна. «После нескольких лет работы попросился на отдых наш немецкий коллега – господин Медорн. Он еще год назад предупреждал об этом, это не связано с последними событиями», - сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Список кандидатов в совет директоров РЖД правительство сейчас согласовывает с администрацией президента, и документ может быть утвержден премьером Дмитрием Медведевым в течение недели.

Кроме того, правительство обсудит возможность разрешить РЖД направить часть прибыли на инвестпроекты вместо выплаты дивидендов, сообщил Дворкович. По его словам, с такой просьбой к правительству обратилась сама компания. «В том числе из-за того, что у нас финансирование из бюджета было меньше, чем ранее планировалось. Мы будем обсуждать это с председателем правительства в ближайшее время», — заявил Дворкович (цитата ТАСС).

Ранее сообщалось, что правительство решило увеличить уставный капитал РЖД на 25,9 млрд руб. Эти средства предназначены для реализации инвестиционных проектов компании.

РЖД еще есть на чем сэкономить

Бизнес
Новости

Mail.ru и «Мегафон» инвестируют $26 млн в московский сервис заказа такси

Ведомости
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Мобильный оператор «Мегафон» и Mail.ru Group инвестируют в сервис заказа такси «Ситимобил», говорится в пресс-релизе оператора связи.

Вложения «Мегафона» в ООО «Сити-мобил» составят около $14 млн, а доля может достичь 31%. Mail.ru инвестирует $12 млн и получит 26% в проекте, указывается в сообщении интернет-холдинга. Компании не планируют консолидировать доли в «Ситимобиле».

Всего в результате инвестиционного раунда ООО «Сити-мобил» привлек $35 млн. Кто в нем принял участие, помимо «Мегафона» и Mail.ru Group, не раскрывается.

В Mail.ru Group видят потенциал в интеграции сервиса такси с другими своими сервисами, в том числе с Delivery Club, сообщает в пресс-релизе компании. По словам исполнительного директора «Мегафона» Геворка Вермишяна, новый проект позволит компании повысить лояльность и lifetime value (прибыль компании от одного клиента за все время сотрудничества) абонентов, а также дополнительно монетизировать услугу передачи данных.

4 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что для «Мегафона» и Mail.ru сделка с CityMobil - «эксперимент, в котором компании могли бы протестировать рынок агрегаторов такси». «Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами обеих компаний или же о раздельных инвестиционных планах», – пояснял собеседник издания. 

ООО «Сити-мобил» было создано в 2009 г. Компания предлагает пользователям бронировать поездки через мобильное приложение, веб-сайт или оператора. Сейчас более 65% поездок бронируются через приложение сервиса.

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

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Бизнес
Новости

«Лукойл» обсуждает покупку долей в двух новых блоках на шельфе Казахстана

Ведомости
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«Лукойл» задумался о покупке долей в двух новых блоках на казахстанском шельфе Каспийского моря - I-P-2 и Женис, от которого в 2012 г. отказалась Total. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.

Заинтересовавшие «Лукойл» участки расположены в южной части казахстанского шельфа. Собеседник газеты уточнил, что российская нефтяная компания обсуждает вхождение в новый проект с «Казмунайгазом».

Недалеко от выбранного района находятся другие совместные предприятия двух компаний - Центральное и Хвалынское месторождения.

В феврале 2017 г. президент и крупнейший совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние российский Forbes в 2017 г. оценил в $14,5 млрд, рассказывал об интересе к участию в геологоразведке двух блоков на каспийском шельфе Казахстана на границе с Россией. Бизнесмен пояснял, что законодательство Казахстана позволяет иметь хорошую норму рентабельности на сложнопостроенных месторождениях.

Сейчас «Лукойл» разрабатывает Карачаганкское газоконденсатное месторождение в Казахстане. В его освоении участвуют и другие члены консорциума - Karachaganak Petroleum Operating B.V., в который входят British Gas (29,25%), Eni (29,25%), Сhevron (18%) и «Казмунайгаз» (10%). Доля «Лукойла» в консорциуме составляет 13,5%.

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Бизнес
Новости

Правительство увеличило уставный капитал РЖД почти на 26 млрд рублей

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО «Российские железные дороги» на 25,9 млрд руб. Документ опубликован на сайте правительства.

Эти средства предназначены для реализации инвестиционных проектов компании, говорится в справке к документу. Из них 6,3 млрд руб. будут направлены на развитие Московского транспортного узла, 0,09 млрд руб. — на строительство магистрали Москва Казань, 9,51 млрд руб. — на реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, 10 млрд руб. — на развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.

«Направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете», — отмечается в сообщении правительства.

РЖД еще есть на чем сэкономить

Бизнес
Новости

Дерипаска может войти в совет директоров «Норникеля»

Ведомости
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Бизнесмен Олег Дерипаска, владелец En+ и «Русала», контролирующего 27,8% акций в ГМК «Норильский никель», выдвинулся в новый состав совета директоров компании. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Состояние Дерипаски в 2017 г., по оценке российского Forbes, составляло $5,1 млрд. Журнал поместил его на 23-е место в рейтинге богатейших россиян. «Включение Олега Дерипаски - единственная значимая смена (среди кандидатур в совет директоров)», - говорится в материале.

В «Норникеле» и в контролирующих его компаниях отказались комментировать изданию эту информацию. Газета напоминает, что в 2010 г. аналогичный шаг миллиардера «предшествовал обострению акционерного конфликта в "Норникеле".

Дерипаска входил в совет директоров «Норникеля» в 2008 г., когда «Русал» выкупил 25% «Норникеля» у Михаила Прохорова, и второй раз - с 2010 по 2013 г., отмечает «Коммерсантъ». Во время второго периода компания переживала второй конфликт между «Русалом» и «Интерросом». Сейчас владельцев компаний-акционеров в совете директоров «Норникеля» нет, «Интеррос» и «Русал» представляет в нем топ-менеджмент.

Компании «Русал» Дерипаски принадлежит 27,8% акций в «Норникеле», «Интерросу» Владимира Потанина - 32,9%. В марте 2018 г. структура Потанина выкупила у компании Crispian Романа Абрамовича 2,1% акций «Норникеля». «Русал» попытался оспорить эту сделку в Высоком суде Лондона. Инстанция рассмотрит спор 14-17 мая.

ГМК «Норникель» - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Основные виды егр деятельности - поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, а также продажа цветных и драгоценных металлов.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о беспрецедентной уступке России при поставках в Турцию С-400

Ведомости
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Скорейшее начало поставок в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» было одним из ключевых вопросов, которые обсуждались в ходе визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к системе военно-технического сотрудничества. В итоге сроки были скорректированы: вместо марта 2020 г. они начнутся в июле 2019 г.

Высокопоставленный собеседник издания называет ускорение сроков поставок уступкой со стороны Москвы, которая «в какой-то степени беспрецедентна». Он пояснил, что столь скорое исполнение контракта «демонстрирует высокий уровень наших отношений». Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд был подписан в июле 2017 г. Новые сроки могут быть зафиксированы в дополнительном соглашении.

По ранее утвержденной кредитной схеме Турция оплатит самостоятельно 45% стоимости контракта, а оставшиеся 55% - заемными средствами, которые выдаст российский Минфин. Гасить кредит Анкара планирует четыре года, ежегодно возвращая по 15% от его суммы.

Турции важно как можно скорее получить свою первую зенитную систему дальнего радиуса действия для демонстрации США «своей независимости в оборонном плане», считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Москве же было несложно «подыграть» Турции, тем более что это может закрепить позиции России на рынке вооружений, отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

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Политика
Новости

Times стало известно обнаружение места производства яда «Новичок»

Ведомости
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Спецслужбы Великобритании считают, что достаточно точно определили место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», при помощи которого был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах королевства.

Издание утверждает, что яд, использованный для атаки в Солсбери, был произведен в секретной российской лаборатории. Где именно она расположена, не уточняется. Собеседник издания пояснил, что спецслужбы не готовы утверждать, что на 100% знают точное место расположения этой лаборатории, но степень их уверенности достаточно высока. Они также считают, что российские эксперты проводили тесты, чтобы проверить, пригоден ли «Новичок» для убийства.

По данным издания, источник производства токсина британские спецслужбы смогли идентифицировать уже через три дня после отравления Скрипаля, который был найден в бессознательном состоянии 4 марта. К моменту первого заседания чрезвычайного правительственного комитета Великобритании (COBRA) 7 марта у спецслужб уже была информация о том, что вещество в основном прибыло из России.

Накануне Россия потребовала созвать 5 апреля открытое заседание Совета Безопасности ООН по «делу Скрипаля». Этому предшествовало удаление британским МИДом публикации в Twitter о том, что российское происхождение «Новичка» было установлено британской военной лабораторией Портон-Даун.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о подготовке новых санкций США против «российских олигархов»

Ведомости
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Администрация США уже сегодня может объявить о вводе новых санкций в отношении «российских олигархов», близких к президенту России Владимиру Путину. Первым об этом сообщило агентство Reuters, затем тему подхватили газета The Washington Post и телекомпания FoxNews.

По данным Reuters, под санкции могут попасть 19 физических лиц и пять организаций, такое решение было принято 15 марта. В числе организаций фигурируют два разведывательных подразделения, которые власти США считают причастными к кибератакам последних двух лет.

По данным WP, список может включать как минимум шесть бизнесменов, ставших фигурантами «кремлевского доклада», который был опубликован в начале года. При этом собеседники газеты отмечают, что последнее время советники президента США Дональда Трампа настаивали на введении новых санкций против России в ответ на якобы организованное ею отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. На прошлой неделе из-за дела Скрипаля власти США выслали 60 российских дипломатов. Москва ответила тем же.

Новые меры будут введены в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATSA), утверждают четыре собеседника агентства. 15 марта этот же документ стал основанием для обновления российского санкционного списка. В него были включены 14 физлиц, а также Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» бизнесмена Евгения Пригожина. Все попавшие под санкции лица, кроме одного, являлись сотрудниками этого агентства. Они подозревались во вмешательстве в президентскую кампанию - 2016 г. Еще ранее, в феврале, спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинение 13 россиянам и трем компаниям в ведении против США «информационной войны».

По данным CNN, за последнее время команда Мюллера допросила двух российских олигархов (также были досмотрены электронные устройства одного из них). Еще одному был отправлен неформальный опросник с пожеланием встретиться для беседы. Собеседники телеканала полагают, что прокуроры Мюллера могут искать следы российского финансирования избирательной кампании Трампа через подставных лиц.

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Политика
Новости

CNN узнала о допросе российских бизнесменов командой спецпрокурора США

Ведомости
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Двое «российских олигархов» были допрошены представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на информированные источники.

Первый из российских бизнесменов был допрошен, как только его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. При этом прокуроры осмотрели его электронные устройства. Второго допросили во время его недавней поездки по США. Был ли обыскан он, не сообщается. Команда Мюллера также направила неформальный запрос об интервью еще одному российскому олигарху, который какое-то время не появлялся в США. Имена предпринимателей не называются.

Интерес команды спецпрокурора сосредоточен на поиске возможных финансовых потоков из России, которые могли быть использованы на предвыборные нужды в ходе кампании 2016 г. или на инаугурацию, полагают собеседники телекомпании. Законодательство США запрещает политическое финансирование со стороны иностранцев. Штат Мюллера изучает инвестиции российских предпринимателей в компании или аналитические центры с политической составляющей. Одна из версий, которую предстоит проверить прокурорам, – использование россиянами американских граждан для подставного финансирования президентской кампании.

Бывший федеральный прокурор Дэниэл Голдман заметил, что следователи любят элемент неожиданности. Так, для получения доступа к электронным устройствам россиян в арсенале команды Мюллера были ордера на обыск. Это позволяло обыскать электронные устройства раньше, чем с них могли удалить важную информацию.

По данным Центра ответственной политики, на свою предвыборную кампанию Дональд Трамп привлек $333 млн. Бюджет его инаугурации составил $106,8 млн и оказался в два раза больше, чем у любого из его предшественников.

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