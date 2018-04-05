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Подозреваемый в сговоре с Минздравом «Р-фарм» получил госконтракт на 1 млрд рублей

Один из крупнейших российских дистрибуторов и производителей лекарств - группа компаний «Р-фарм» Алексея Репика - получила госконтракт от Минздрава почти на 1 млрд руб., свидетельствуют результаты конкурса на сайте госзакупок. На это обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что компания Репика, подозреваемая Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в сговоре с Минздравом в рамках госзакупок противовирусных препаратов, стала единственным участником конкурса за контракт на 994,2 млн руб. Компания выиграла первый аукцион на поставку терифлуномида — единственного нового препарата, который ранее был впервые включен в госпрограмму семи высокозатратных нозологий. Препарат применяется для лечения рассеянного склероза.

Всего компания должна поставить 10,2 млн упаковок лекарства под брендом «абаджио» до 1 сентября 2018 г. Препарат производит «дочка» французской Sanofi — Genzyme, а упаковывает «Р-фарм».

«Валента фарм», разработавшая в прошлом году более дешевый дженерик, даже не пыталась участвовать в торгах», - уточняет газета. Компания не стала обсуждать с газетой свой отказ от участия в тендере.

«Ведомости» 28 марта писали, что в ходе внеплановой проверки ФАС обнаружила в действиях Минздрава признаки нарушения антимонопольного законодательства при заключении госконтрактов на закупку лекарств от ВИЧ, гепатита и туберкулеза. Нарушения подтверждаются данными с сайта госзакупок и сервиса «СПАРК-маркетинг». Общая сумма этих контрактов составила 8,2 млрд руб.

Один из источников «Ведомостей» отмечал, что всего в 2017 г. «Р-фарм» нарушил 19 контрактов на госзакупки, три из которых еще не завершены. Собеседник газеты уточнял, что за такие нарушения компания должна быть включена в реестр недобросовестных поставщиков, но «Р-фарм» продолжает участвовать в торгах.

ФАС поясняла, что речь шла о нарушениях при закупках препаратов против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также других антивирусных и антибактериальных препаратов.

Представители Минздрава в свою очередь назвали необъективными выводы ФАС и пообещали обратиться в Генпрокуратуру. «В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании «Р-фарм», как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции. Соответствующая информация также направлялась в Генеральную прокуратуру», - подчеркивал представитель Минздрава. Министерство также обратило внимание на грубые процессуальные нарушения при проверке ФАС.