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МВД опровергло предъявление обвинения братьям Магомедовым

Совладельцам группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду обвинение пока не предъявлено, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Появившаяся в СМИ информация о предъявлении Магомедовым обвинения не соответствует действительности», – уточнила Волк. Она добавила, что следователи должны предъявить обвинение подозреваемым в течение 45 суток.

Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы и Максидов, которым инкриминируется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210), были задержаны 30 марта. Позже их арестовали. Свою вину бизнесмены не признают.

6 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие предъявило обвинение Магомедовым в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества. «Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, вместе с ними обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества предъявлено и Артуру Максидову», – уточнял собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах отмечал, что перед задержанием фигурантов в Москве прошли обыски по 70 адресам. «Часть из них оказалась недействительной, что свидетельствует о том, что из компании могли выводиться средства через фирмы-однодневки», – считает собеседник ТАСС.

Зиявудин Магомедов, по оценке Forbes, в 2017 г. входил в рейтинг богатейших предпринимателей России с состоянием в $1,4 млрд.