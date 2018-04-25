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«Коммерсантъ» сообщил о возможной смене владельца агрохолдинга «Белая птица»

Агрохолдинг «Белая птица», бенефициаром которого считается экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, выставлен на продажу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли и собеседника, близкого к агрохолдингу. По данным одного из них, интерес к активам проявляет производитель мяса бройлеров холдинг «Акашево», который связывают с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева, принадлежащим семье министра сельского хозяйства. Представители «Акашево» проводят аудит «Белой птицы», говорит собеседник издания.

Также площадкой холдинга «Белой птицы» в Курске интересовалась группа «Черкизово», представители которой дважды безрезультатно пыталась договориться о сделке. Один из собеседников поясняет, что владельцы «Белой птицы» не хотели дробить бизнес в случае возможной продажи.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценивает бизнес холдинга в 23 млрд руб. без учета долга и амортизации.

Кредитование предприятий «Белой птицы» было приостановлено после введения временной администрации в ПСБ, сократились объемы производства и численность персонала. В начале февраля о спасении «Белой птицы» премьера Дмитрий Медведева просили губернаторы Белгородской, Курской и Ростовской областей .

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 г. общая задолженность группы превышала 27,5 млрд руб. По данным Росптицесоюза, доля «Белой птицы» на рынке российского рынка мяса бройлеров в 2017 г. составляла 5%.

До сих пор в российском птицеводстве не было полного поглощения одной компании другой, говорит начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. При этом она указывает, что насыщенный внутренний рынок создает предпосылки для консолидации.