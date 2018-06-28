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Троценко вложит 15 млрд рублей в новый терминал новосибирского аэропорта

Холдинг «Новапорт» Романа Троценко, управляющий новосибирским аэропортом «Толмачево», планирует вложить 15 млрд руб. в новый терминал внутренних линий площадью 100 000 кв. м. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора аэропорта Евгения Янкилевича. Троценко занимает 60-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, издание оценивает его состояние в $1,7 млрд.

Собеседник издания добавил, что строительство нового терминала внутренних линий компания планирует завершить к 2023 г. Параметры проекта холдинг определит в июле.

Сроки могут быть скорректированы с учетом того, что в 2023 г. в Новосибирске планируется проведение чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд, отметила пресс-служба аэропорта.

Ранее акционеры аэропорта планировали перестроить уже существующий терминал. «В "Толмачево" доля трансферных пассажиров достигла 20%, тогда как в 2012 г. составляла всего 4%», - объяснил новые планы Янкилевич. По оценкам гендиректора, эта доля продолжит увеличиваться, а к 2023 г. может приблизиться к 50%.

Аэропорт «Толмачево» в Новосибирске - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях - 1800, на международных - 1300 пассажиров в час.

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