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«Победа» подала в суд на аэропорт Ульяновска из-за затянувшейся реконструкции

Лоукостер «Победа» (100% принадлежит «Аэрофлоту») подал иск к аэропорту Ульяновска «Баратаевка». Это следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска – 6,7 млн руб., его зарегистрировали 26 июня. Другие подробности не раскрыты. Первым внимание на этот иск обратил «Интерфакс».

«Баратаевка» закрыт на реконструкцию с середины 2016 г. Аэропорт планировали открыть до 2017 г., но потом эти сроки несколько раз переносили. «Баратаевку» обещали открыть в январе 2018 г., поэтому «Победа» начала продавать билеты. Но аэропорт в очередной раз перенес открытие.

Теперь «Победа» требует от «Баратаевки» компенсации за проданные билеты с декабря по март, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом иска. По его словам, авиакомпания считает, что раз слоты на рейсы были согласованы аэропортом, то он должен компенсировать убытки. «Победа» пыталась решить проблему во внесудебном порядке, но аэропорт отказался, отмечает «Интерфакс».

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