ЦБ приостановил лицензию страховой компании «Диамант»
Центробанк приостановил действие лицензий страховой компании «Диамант». Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ. Регулятор указывает, что страховая компания не исполняла его предписания, в частности, не соблюдала требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. ЦБ ввел в компании временную администрацию и приостановил работу исполнительных органов.
«Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры», - говорится в сообщении ЦБ. Однако «Диамант» обязан принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять свои обязательства по ним.
СК «Диамант», согласно информации на ее сайте, основана в 1993 г. Компания специализируется на страховой деятельности в регионах Центральной России, Поволжья и Северо-Запада.