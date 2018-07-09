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«Коммерсантъ» узнал о возможной смене гендиректора «Аэрофлота»

Президент Владимир Путин в устной форме одобрил переназначение гендиректором «Аэрофлота» Виталия Савельева, однако официального документа пока нет и за пост руководителя госкомпании может развернуться борьба, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания в отрасли, гендиректором «Аэрофлота» может стать бывший министр транспорта Максим Соколов. «Сейчас важно подобрать экс-министру такой пост, который бы не уступал по важности предыдущей должности», – отмечает один из источников газеты. По мнению собеседников «Коммерсанта», косвенным подтверждением возможного назначения Соколова может быть его выдвижение Минтрансом в совет директоров «Аэрофлота». Кроме того, по мнению источников, в пользу Соколова играет возрастной фактор: Савельеву 64 года, а руководство авиакомпанией в течение еще пяти лет «может потребовать немалых сил и энергии».

Контракт Савельева истекает в октябре. Директива о назначении гендиректора «Аэрофлота» должна быть подписана к этому времени, затем решение утвердит совет директоров компании. По данным «Коммерсанта», после состоявшегося 25 июня собрания акционеров «Аэрофлота» Путин принял Савельева и выразил удовлетворенность результатами компании, предложив ему продолжить работу.

По словам источников «Коммерсанта», перед окончанием контракта Савельева в отрасли начали обсуждать возможность его замены. В частности, была информация о возможном назначении новым руководителем «Аэрофлота» председателя совета директоров компании, первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова. В этом году из «Аэрофлота» ушли несколько членов команды Савельева – первый замгендиректора по стратегии и альянсам Джорджо Каллегари и заместитель по коммерции и финансам Шамиль Курмашов.

В конце сентября 2017 г. Путин объявил Соколову о неполном служебном соответствии из-за кризиса с авиакомпанией «ВИМ-авиа». Соколов не вошел в состав нового правительства, в котором министром транспорта стал его заместитель Евгений Дитрих.

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