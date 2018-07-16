Бизнес

Новости

Стартапам могут разрешить привлекать инвестиции от НПФ и банков

Россия может упростить визовый режим для иностранных инвесторов и специалистов, а также ввести льготы для бизнеса, привлекающего венчурные инвестиции. Соответствующие предложения содержатся в «Национальном докладе об инновациях в России», сообщает газета «Коммерсантъ».

Инициативу подготовили Российская венчурная компания (РВК), Минэкономики и экспертный совет при правительстве для развития венчурных инвестиций. Авторы документа предложили, в частности, снять ограничения на инвестиции в стартапы для пенсионных фондов, страховых компаний и банков. По их мнению, в качестве поддержки стартапов необходимо ввести также льготную ставку по налогам для акселераторов, бизнес-ангелов и предпринимателей, привлекающих венчурные инвестиции.

В документе говорится, что пока в России работают лишь механизмы поддержки стартапов на ранних стадиях. Позже эти проекты уходят за рубеж. В результате объем венчурного рынка составляет лишь 0,01% ВВП — втрое меньше, чем аналогичные показатели у Германии и Франции, констатируют авторы доклада.

Еще одной проблемой, по мнению авторов инициативы, становится растущий интерес государственных институтов развития к стартапам. Такая ситуация может привести к «снижению качества инвестиций» и «повышению их рисковости», отмечается в докладе. Рост рынка может ограничиваться также чрезмерным регулированием и избыточной отчетностью, следует из документа.

Пока бизнес в России не может сосредоточиться исключительно на ведении бизнеса и разработке продукта, говорит партнер Leta Capital Сергей Топоров в беседе с «Коммерсантом». Он отмечает, что компании вынуждены подстраиваться под новые нормативные требования.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов