Тема дня: Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки
«Наши отношения никогда не были хуже». Главные заявления Путина и Трампа
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В Хельсинки завершилась встреча президентов России и США 14:10
Встреча Путина с Трампом продлилась на 40 минут дольше отведенного времени 16:22
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США подали жалобы в ВТО на ответные пошлины пяти стран

Ведомости
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Власти США подали жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ответных пошлин Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции. Ранее перечисленные страны обложили дополнительным налогом импорт американских товаров из-за заградительных пошлин, которые США ввели в отношении импорта алюминия (25%) и стали (10%). Вашингтон считает ответные действия стран незаконными. Об этом говорится в сообщении управления торгового представителя США.

«Пошлины США на сталь и алюминий, введенные президентом США Дональдом Трампом ранее в этом году, оправданны согласно международным договорам, одобренным США и их торговыми партнерами. Однако ответные пошлины на американский экспорт, введенные Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и Турцией, не имеют совершенно никаких оснований согласно международному праву», – говорится в сообщении.

«Вместо того чтобы работать с нами для решения общей проблемы, некоторые из наших торговых партнеров решили ввести ответные пошлины, предназначенные для наказания американских рабочих, фермеров и компаний», – приводятся в сообщении слова торгового представителя США Роберта Лайтхизера. «Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своих интересов, мы настоятельно призываем наших торговых партнеров конструктивно работать с нами над проблемами, создаваемыми <...> избыточными мощностями в стальном и алюминиевом секторах», – заявил Лайтхизер.

В начале июля Россия, Швейцария и Китай подали жалобы в ВТО на пошлины США. Другие члены ВТО, включая ЕС, Мексику, Канаду и Норвегию, ранее инициировали аналогичную процедуру в ВТО.

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Политика
Новости

Путин прокомментировал сказанное Трампу о вмешательстве в выборы в США

Интерфакс
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Россия не имеет никакого отношения к выборам в США, не вмешивалась в прошлом и не намерена вмешиваться в них в будущем, заявил президент России Владимир Путин в интервью «Первому каналу» после саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Конечно, подробно говорили о том, то является серьезным раздражителем в наших отношениях - по поводу мифического вмешательства России в выборы в США. Мой ответ вы слышали на пресс-конференции - мы категорически отвергаем всякие попытки использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американкой борьбе», - сказал российский президент.

«Никакого отношения к выборам в США и вмешательству во внутренние дела США Россия, как государство, не имеет, и иметь не собирается - ни в будущих выборах - ни в конгресс, ни президентских», - подчеркнул Путин.

Российский лидер заметил, что специально обратил внимание президента США на необходимость дождаться решения американского суда. «Я обратил внимание коллеги, что идет разбирательство в американском суде и нужно, видимо, дождаться окончательных решений», - сказал президент.

В ходе самого саммита Путин заявил, что вновь повторил свои аргументы о выборах Трампу. «Я считаю Россию демократическим государством. Надеюсь, вы не отказываете в этом и своей стране - США. Соединенные Штаты - это демократическое государство? А если это так, то окончательный вывод в споре подобного рода может вынести только суд, а не оперативные службы», - ответил президент России на последовавший вопрос журналиста.

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Новости

«Коммерсантъ» узнал о выдаче «Яндексом» личных данных россиян

Ведомости
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В поисковой выдаче «Яндекса» снова оказались личные данные россиян, пишет газета «Коммерсантъ». Среди обнародованных документов – сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. Это обнаружил один из пользователей, эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев, уточняет издание. Медведев рассказал, что с помощью поисковой системы «Яндекс» можно получить личные данные граждан с сайтов Сбербанка и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com.

В «Яндексе» «Коммерсанту» объяснили, что поисковый робот индексирует только те документы, которые не запрещены. Чтобы содержимое тех или иных страниц сайта не индексировалось, принимать меры должен владелец сайта или вебмастер.

«Владельцы сайтов просто не понимают сам процесс индексирования и поэтому неправильно расставляют эти файлики robots.txt, которые должны лежать в определенных директориях», – пояснил специалист ESET Russia Борис Соболев.

«Яндекс» в ночь на 5 июля начал индексировать в поиске документы Google Docs. При выборе области docs.google.com и введении запроса в поисковую строку «Яндекс» выдавал текстовые документы с именами, фамилиями, номерами телефонов, а также файлы в формате электронной таблицы. Спустя несколько часов поисковик отключил такую функцию. Позже в «Яндексе» пояснили, что выдача документов Google Docs не связана с особенностями работы системы. Поисковик находит только те документы и файлы, доступ к которым не ограничен.

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Стиль жизни
Новости

«Русский Букер» отказались вручать в 2018 году из-за финансовых проблем

Ведомости
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Организаторы литературной премии «Русский Букер» решили пропустить в 2018 г. наградной сезон из-за финансовых проблем. Если к зиме спонсор не будет найден, то премию придется закрыть. Об этом говорится на официальном сайте «Русского Букера».

Ранее организаторы премии сообщили, что премия осталась без попечителя и ищет спонсора на новый сезон. Прием заявок на участие в премии обычно начинался в конце марта, но из-за финансовых трудностей в 2018 г. сроки сдвинулись.

«Первая декада июля – время, когда Букеровское жюри традиционно собирается на свою первую встречу и определяет "длинный список" романов, допущенных к конкурсу. В этом году ситуация сложилась иначе. Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год "Букером" будет пропущен», – пояснили в пресс-службе премии. Поиски спонсора будут продолжаться до ноября-декабря.

Независимую литературную премию «Русский Букер» учредили в 1991 г. Каждый год премия присуждается за лучший роман года на русском языке. Лауреат премии получает 1,5 млн руб., финалисты – по 150 000 руб. Ранее лауреатами премии становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин и Василий Аксенов.

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Финансы
Новости

Московский кредитный банк выкупит свои евробонды на $100 млн

Ведомости
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Московский кредитный банк (МКБ) собирается выкупить собственные евробонды двух выпусков на сумму $100 млн. Об этом говорится в сообщении МКБ, размещенном на сайте Ирландской фондовой биржи.

К выкупу могут быть предъявлены евробонды с погашением в 2027 г. На данный момент в обращении находятся бумаги на общую сумму $600 млн и вечные евробонды на $700 млн. Оба выпуска будут выкупаться по цене ниже номинала – $860–910 (номинал – $1000).

«Речь идет только о первых 10 днях. То есть тот, кто подает в первые 10 дней, получает размер выплат в диапазоне $860–910», – пояснили ТАСС в пресс-службе банка.

Чтобы получить премию в размере $30, инвесторам необходимо предъявить бумаги к выкупу до 27 июля включительно. Предъявить бумаги к выкупу можно и после этой даты, но не позднее 13 августа.

В конце июня наблюдательный совет МКБ одобрил программы выпуска шести серий облигаций на общую сумму 50 млрд руб.

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Авто
Новости

Rolls Royce представил летающее такси

Ведомости
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Британский производитель энергетического и авиационного оборудования Rolls Royce на авиасалоне «Фарнборо-2018» представил концепт летающего такси, рассчитанный на пятерых человек. Об этом говорится в сообщении компании. Rolls Royce рассчитывает начать серийное производство модели летающего такси в середине 2020 г. Рабочее название прототипа – EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing).

Такси будет вертикально взлетать и садиться. Скорость полета составит до 402 км/ч, максимальная дальность – 800 км. EVTOL будет работать от шести электродвигателей, которые будет питать генератор мощностью 500 кВт.

В будущем прототип EVTOL может использоваться как личный или общественный транспорт. Его можно адаптировать для логистических или военных целей. «Rolls-Royce имеет большой опыт в качестве пионеров в авиации – от разработки первых турбовинтовых и реактивных двигателей до создания самых эффективных в мире крупных гражданских авиадвигателей и вертикальных взлетно-посадочных решений. У нас очень сильная родословная. По мере того как зарождается третье поколение авиации, пришло время снова стать пионерами», – приводятся в сообщении слова возглавляющего команду по электротехнике Rolls Royce Роба Уотсона.

Кто выпускает летающие автомобили или собирается это сделать

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Бизнес
Новости

«Сухой» и Перу подписали соглашение о намерении купить SSJ100

Ведомости
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В понедельник, 16 июля, на авиашоу Farnborough президент «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС, входит в госхолдинг Объединенная авиастроительная корпорация) Александр Рубцов и основатель компании Peruvian Airlines Цезарь Катаньо подписали соглашение о намерениях по приобретению российской гражданской авиатехники, сообщил представитель ГСС. Планируя расширение бизнеса, Peruvian Airlines рассматривает возможность приобретения ближнемагистральных самолетов SSJ100. Также рассматривается возможность получить перспективный российский самолет МС-21, говорится в релизе.

ТАСС с церемонии подписания сообщает, что в соглашении идет речь о 10 SSJ100 и 10 МС-21.

SSJ100 – первый самолет, разработанный в России. Выпускается с 2011 г., дальность полета базовой модели – 3048 км, вместимость – 98 пассажиров. В 2011–2017 гг. выпущено 156 штук. Сейчас только две иностранные авиакомпании эксплуатируют SSJ100 – это мексиканская InterJet (22 судна) и ирландская CityJet (6). Среднемагистральный МС-21-300 (163 пассажира) разработан корпорацией Иркут, также входящей в ОАК. Сейчас идут испытания лайнера, поставки авиакомпаниям должны стартовать в начале 2020 г.

Peruvian Airlines – небольшая авиакомпания, созданная в 2009 г., говорится на ее сайте. Сейчас у нее в парке 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737.

В апреле на авиашоу в Анталье ГСС также подписала рамочные соглашения о поставке 40 SSJ100 в Иран – по 20 штук авиакомпаниям Iran Air Tours и Aseman. Но это будут суда доработанной модификации, доля российских комплектующих в них вырастет на 10–15% (до 50–60%), что позволит снизить стоимость, рассказывал тогда Рубцов. Рост российской локализации необходим, чтобы исполнение контракта стало возможным, так как Иран находится под американскими санкциями и поставки ему западной авиатехники запрещены. Российскими у этих судов будут интерьеры, электросистемы, гидравлика. «Мы ведем большую работу с потенциальными российскими поставщиками комплектующих, исходя из критериев цены и качества», – добавил Рубцов. Поставки по этим соглашениям предполагается начать в 2020 г. и завершить в течение двух лет, до конца года компания планирует согласовать твердые контракты, рассказал он.

10 самых важных самолетов России и СССР

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Политика
Новости

Путин согласился на допрос подозреваемых во вмешательстве в выборы США сотрудников ГРУ

Ведомости
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Россия готова допросить 12 сотрудников ГРУ, которых подозревают во вмешательстве в выборы США, при официальном запросе спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Комиссия Мюллера может присутствовать на этом допросе при условии, если Россия, в свою очередь, допросит тех, кого подозревает в незаконных действиях. Речь идет об основателе фонда Hermitage Capital Уильяме Браудере и его партнерах, пояснил российский президент.

Путин также отметил, что пока ему не известно об обвинениях, которые предъявили 12 сотрудникам ГРУ: «Я об этом ничего пока не знаю, мне нужно выяснить, о чем там идет речь».

За несколько дней до встречи Путина и Трампа американские власти обвинили 12 сотрудников ГРУ во вмешательстве в выборы президента США. Обвиняемые незаконным способом получали информацию американских политиков и потом распространяли ее, пришла к выводу комиссия спецпрокурора США Роберта Мюллера. Он больше года ведет расследование о якобы имевших место попытках Москвы повлиять на выборы президента США.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Стиль жизни
Новости

Джек Ма побывал в родном городе Дерипаски

Ведомости
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Основатель компании Alibaba Джек Ма побывал в городе Усть-Лабинске (Краcнодарский край), в котором жил и учился в школе российский бизнесмен, крупнейший акционер UC Rusal Олег Дерипаска. В знак поддержки приютов для бездомных животных «ПовоДОГ» Джек Ма сфотографировался с двумя собаками в футболке с надписью Dog and Football Fan. Фотографию в своем аккаунте в Instagram опубликовал Дерипаска.

«Джек Ма, основатель Alibaba.com, с бурбулем Аидой и хортой Зайкой фотографируется в знак поддержки приютов «ПовоДОГ», – гласит подпись к фотографии. «Кроме Сочи открываем на днях приют в Подмосковье, затем в Красноярске, Иркутске и Абакане», – уточнил российский бизнесмен.

Джек Ма приехал в Россию с частным визитом на чемпионат мира по футболу, рассказал РБК источник на рынке электронной торговли. Представители Alibaba и Дерипаски не стали комментировать цели визита бизнесмена в Россию.

С 2014 по 2018 г. на открытие приютов «ПовоДОГ» фонд Дерипаски «Вольное дело» потратил 250 млн руб. Первый приют для собак был открыт в Сочи накануне зимних Олимпийских игр. В 2018 г. фонд собирается открыть аналогичные приюты в подмосковном Наро-Фоминске, Абакане, Красноярске и Иркутске.

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Бизнес
Новости

Суд частично поддержал НМТП в споре из-за танкера «Пенелопа»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) к Минтрансу, Росморречфлоту и капитану порта Новороссийск Евгению Тузинкевичу, передает «Интерфакс».

Суд признал все действия и бездействия Минтранса, Росморречфлота и капитана порта, в том числе его распоряжения о движении и расстановке судов, недействительными. Суд отказался удовлетворить требования НМТП о привлечении капитана порта к дисциплинарной ответственности, обязав Минтранс в течение 30 дней принять меры к устранению нарушений.

В феврале в порту Новороссийск произошла задержка загрузки танкеров из-за блокирования танкером «Пенелопа» путей подхода. НМТП обратился в суд из-за незаконных действий Тузинкевича, который нарушил должностные обязанности и создал в порту опасную ситуацию, утверждал «Ведомостям» представитель «Транснефти» (контролирует НМТП вместе с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова). Неоднократные обращения к Росморречфлоту результата не принесли, говорил представитель нефтяной компании. Тузинкевич пытался обеспечить незаконное представление преференций крупной нефтяной компании в ущерб другим лицам, утверждал он. «Пенелопу» долгое время не могли загрузить из-за того, что владелец судна - компания «Прайм шиппинг» - не представил документы, оформленные надлежащим образом. Из-за задержки загрузки танкеры заполнились все резервуары порта. На подъездных путях скопились 2389 вагонов-цистерн, из-за чего РЖД приостановила отправку вагонов с нефтепродуктами к порту.

Из-за сложившейся ситуации «Транснефть» направила жалобу в Минтранс, ФСБ и Генпрокуратуру. Позже Минтранс сообщил о нормализации ситуации. По мнению ведомства, проблемы с разгрузкой танкеров наблюдались из-за временного вывода из эксплуатации причалов № 26 и № 27, недолжного взаимодействия операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком, а также из-за штормовой погоды. В начале марта танкер «Пенелопа» покинул порт, в котором находился с 31 января.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Ведомости
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Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. В списке 100 человек, ни одного россиянина в нем нет.

Первое место в рейтинге занял американский боксер Флойд Мейвезер. Его доход за год Forbes оценил в $285 млн. На втором месте – голливудский актер Джордж Клуни, чей годовой доход оценен в $239 млн. Замыкает первую тройку модель Кайли Дженнер. Она, по оценке Forbes, заработала за год $166,5 млн.

В первую десятку рейтинга также вошли телеведущая Джудит Шейндлин (оценка дохода – $147 млн), актер Дуэйн Джонсон ($124 млн), музыканты групп U2 ($118 млн коллективно) и Coldplay ($115,5 млн коллективно), футболисты Лионель Месси ($111 млн) и Криштиану Роналду ($108 млн) и певец Эд Ширан ($110 млн).

В категории «Спортсмены» в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей также попали боец Конор Макгрегор ($99 млн), футболист Неймар ($90 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($85,5 млн), теннисист Роджер Федерер ($77,2 млн). Категорию «Актеры» представляют Роберт Дауни-младший ($81 млн), Джеки Чан ($45,5 млн), Том Круз ($43 млн) и др. При этом в список вошли всего две актрисы – это Скарлетт Йоханссон ($40,5 млн) и София Вергара ($42,5 млн). Из музыкантов в рейтинг попали, в частности, певцы Бруно Марс ($100 млн) и Джастин Бибер ($83,5 млн) и певица Кэти Перри ($83 млн). Кроме того, в рейтинг знаменитостей Forbes включает писателей. Их всего двое – это Джеймс Паттерсон ($86 млн) и Джоан Роулинг ($54 млн).

В совокупности доходы 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей достигли $6,3 млрд (до уплаты налогов). Это на 22% больше, чем годом ранее, отмечает Forbes.

При составлении рейтинга издание оценивает доходы звезд в период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. При оценке не вычитаются суммы, которые звезды платят своим менеджерам, агентам и юристам. Данные о доходах Forbes получает от компаний Nielsen, Pollstar, IMDB, SoundScan, NPD BookScan и ComScore.

Граффити с изображением футболистов в российских городах

Политика
Новости

Представитель Депардье назвал пиар-акцией новость о долгах актера по налогам

Ведомости
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Информация о том, что приставы не смогли взыскать с Жерара Депардье налоговую задолженность в Саранске, является «обыкновенной PR-акцией с целью создать общественный резонанс». Об этом говорится в комментарии финансовой службы Депардье, поступившем в редакцию «Ведомостей». Ни налоговый орган, ни судебный пристав-исполнитель не воспользовались стандартным способом урегулирования задолженности – безакцептным списанием средств с расчетного счета, который известен обеим службам, говорится в заявлении. Кроме того, пристав-исполнитель на вопрос финансовой службы актера об источнике возникновения задолженности ответить не смог.

«Информация о возникшей задолженности в 1113 руб. была получена финансовой службой господина Депардье 08.07.2018 г., а именно уже после окончания исполнительного производства, и это при учете того, что на вооружении бухгалтерии Депардье все самые современные электронные инструменты взаимодействия с налоговым органом. В настоящее время с налоговым органом ведется активная работа с целью урегулирования инцидента», - говорится в комментарии.

Финансовая служба актера утверждает, что Депардье осуществляет предпринимательскую деятельность в России с 2013 г. и всегда «являлся, является и будет являться образцовым налогоплательщиком». «Обещание главы республики Мордовии, которое было озвучено и в СМИ в 2013 г., о безвозмездной передаче квартиры или дома на территории республики Мордовия в личное пользование (и собственность) Жерару Депардье так и остались словесными обещаниями», – говорится в сообщении. По этой причине судебные приставы не нашли собственности у актера. Депардье в Саранске имеет лишь прописку в квартире друга. Единственная квартира, которая принадлежит Депардье на территории России, находится в республике Чечня в городе Грозном, говорится в заявлении. Эту квартиру актеру подарил глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по республике Мордовия появилась информация о том, что приставы не смогли взыскать с Депардье налоговую задолженность в Саранске. Размер задолженности, а также данные о том, за какой срок она возникла, не указаны.

Новые русские

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