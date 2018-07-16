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США подали жалобы в ВТО на ответные пошлины пяти стран

Власти США подали жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ответных пошлин Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции. Ранее перечисленные страны обложили дополнительным налогом импорт американских товаров из-за заградительных пошлин, которые США ввели в отношении импорта алюминия (25%) и стали (10%). Вашингтон считает ответные действия стран незаконными. Об этом говорится в сообщении управления торгового представителя США.

«Пошлины США на сталь и алюминий, введенные президентом США Дональдом Трампом ранее в этом году, оправданны согласно международным договорам, одобренным США и их торговыми партнерами. Однако ответные пошлины на американский экспорт, введенные Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и Турцией, не имеют совершенно никаких оснований согласно международному праву», – говорится в сообщении.

«Вместо того чтобы работать с нами для решения общей проблемы, некоторые из наших торговых партнеров решили ввести ответные пошлины, предназначенные для наказания американских рабочих, фермеров и компаний», – приводятся в сообщении слова торгового представителя США Роберта Лайтхизера. «Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своих интересов, мы настоятельно призываем наших торговых партнеров конструктивно работать с нами над проблемами, создаваемыми <...> избыточными мощностями в стальном и алюминиевом секторах», – заявил Лайтхизер.

В начале июля Россия, Швейцария и Китай подали жалобы в ВТО на пошлины США. Другие члены ВТО, включая ЕС, Мексику, Канаду и Норвегию, ранее инициировали аналогичную процедуру в ВТО.