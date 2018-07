США подали жалобы в ВТО на ответные пошлины пяти стран

Авто

Rolls Royce представил летающее такси

Британский производитель энергетического и авиационного оборудования Rolls Royce на авиасалоне «Фарнборо-2018» представил концепт летающего такси, рассчитанный на пятерых человек. Об этом говорится в сообщении компании. Rolls Royce рассчитывает начать серийное производство модели летающего такси в середине 2020 г. Рабочее название прототипа – EVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing).

Такси будет вертикально взлетать и садиться. Скорость полета составит до 402 км/ч, максимальная дальность – 800 км. EVTOL будет работать от шести электродвигателей, которые будет питать генератор мощностью 500 кВт.

В будущем прототип EVTOL может использоваться как личный или общественный транспорт. Его можно адаптировать для логистических или военных целей. «Rolls-Royce имеет большой опыт в качестве пионеров в авиации – от разработки первых турбовинтовых и реактивных двигателей до создания самых эффективных в мире крупных гражданских авиадвигателей и вертикальных взлетно-посадочных решений. У нас очень сильная родословная. По мере того как зарождается третье поколение авиации, пришло время снова стать пионерами», – приводятся в сообщении слова возглавляющего команду по электротехнике Rolls Royce Роба Уотсона.

