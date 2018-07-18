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Бизнес
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«Роснано» продало «Фармстандарту» сеть центров ядерной медицины

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«Роснано» вышло из проекта федеральной сети центров ядерной медицины «ПЭТ-технолоджи», продав свою долю в 49,9% «Фармстандарту» Виктора Харитонина за 2,9 млрд руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя госкомпании.

В результате структуры предпринимателя получили 100% сети. Собеседник газеты уточнил, что доля была полностью оплачена деньгами в 2,9 млрд руб., что на 700 млн руб. превысило вложения «Роснано» в проект. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), рассказал он. «Фармстандарт» от комментариев отказался.

Издание отмечает, что для «Роснано» доходность инвестиций в сделке могла стать самой низкой за всю историю компании - она составила всего 6,3%. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, такой уровень доходности непозволительно низок для «Роснано». Но, по его словам, показатель мог оказаться еще ниже, если бы госкомпания вышла из проекта позже.

«ПЭТ-технолоджи» основана при участии «Роснано» в 2011 г. Сеть включает 11 центров ядерной медицины в Москве, Курске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти, Самаре, Ростове-на-Дону. Компания владеет также двумя площадками по выпуску радиофармпрепаратов в Уфе и Ельце. В начале 2018 г. 50,01% «ПЭТ-технолоджи» принадлежали ООО «Д-мед» Алексея Царькова, напоминает газета. В марте конечным бенефициаром предприятия стала структура владельца «Фармстандарта».

Гаджеты под российскими брендами

Бизнес
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Продажи Swatch достигли рекордного показателя за три года

Ведомости
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Выручка Swatch за первое полугодие 2018 г. выросла на 14,7% до 4,27 млрд швейцарских франков, чистая прибыль за этот же период увеличилась на 66,5%, до 468 млн франков. Об этом говорится в сообщении компании.

Это лучшая выручка компании за три года, уточняет Bloomberg. Продажи выросли во всех регионах, отмечает Swatch. По прогнозам компании, второе полугодие 2018 г. обещает дальнейший рост.

Результаты Swatch подчеркивают восстановление швейцарской часовой промышленности после многолетнего спада, пишет Bloomberg. По данным агентства, в последнее время даже недорогой сегмент, который страдал от конкуренции со стороны Apple Watch, демонстрирует признаки восстановления. Потребители хотят реальных ценностей – не только материальных, но и реальных, говорится в сообщении Swatch. Компания отмечает, что в мире появляется новый тренд, противоположный к «товарному потребительству» (когда вещь быстро теряет ценность) и возрастает интерес к поддержанным и винтажным товарам.

10 компаний, отличившихся во время войны и работающих по сей день

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Политика
Новости

Профсоюзам согласовали митинг в Москве против повышения пенсионного возраста

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Администрация парка «Сокольники» согласовала заявку движения «Гражданская солидарность» на проведение 18 июля публичной акции на территории, отведенной под «гайд-парк». Об этом сообщается на сайте парка.

Заявленная тема мероприятия: «Митинг против повышения пенсионного возраста». Акция пройдет с 19.00 до 21.00 мск. Согласованное число участников – до 1000 человек.

Площадка для проведения публичных мероприятий в парке «Сокольники» находится на территории Зеленого театра и вмещает до 1500 человек.

Заявка на проведение митинга против повышения пенсионного возраста была подана 3 июля. Среди организаторов были представители Конфедерации труда России, «Справедливой России», КПРФ, «Яблока», «Гражданской солидарности».

Они предлагали два варианта маршрута шествия, которое должно было завершиться митингом на проспекте Сахарова или на Суворовской площади. Власти Москвы заявили, что митинг может пройти только в парке «Сокольники» или на улице Перерва (Люблино). Тогда глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что организаторы отказались от предложенных им вариантов.

До 25 июля в России действуют особые меры согласования публичных акций из-за чемпионата мира по футболу. Поэтому власти предложили провести митинг не в центре города, а в «Сокольниках», пояснял Черников.

Митинги против пенсионной реформы в городах России

Политика
Новости

Серебренникову продлили домашний арест

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Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова до 22 августа, передает «Интерфакс».

Кроме того, суд продлил до 19 сентября домашний арест коллеге Серебренникова по «Седьмой студии» директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. Режиссер и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».

Обвиняемыми по делу, помимо Серебренникова и Апфельбаум, также являются гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева. Все обвиняемые, кроме Малобродского, которому в мае заменили арест на подписку о невыезде, и уехавшей за границу Вороновой, находятся под домашним арестом.

Накануне Басманный суд ограничил Серебренникову и его защите срок ознакомления с материалами дела до 1 сентября. 

Обыски в «Гоголь-центре»

Бизнес
Новости

Чемезов попросил Путина ввести единые правила ремонта вагонных тележек

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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента Владимира Путина поддержать унификацию правил ремонта тележек для грузовых вагонов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Опрошенные газетой владельцы вагонов считают, что речь идет о желании входящего в «Ростех» Уралвагонзавода (УВЗ) увеличить влияние на рынке ремонта.

По данным издания, Чемезов предложил президенту поручить Минтрансу и РЖД совместно с Объединением вагоностроителей (ОВС) внедрить разработанную УВЗ документацию по эксплуатации и ремонту всех вагонов на тележке модели 18-100 и ее аналогов, эксплуатируемых в России.

Руководитель «Ростеха» связывает свою просьбу к президенту с рисками для безопасности перевозок. По словам Чемезова, за последние 10 лет владельцы вагонов все чаще меняют конструкции тележек без согласования с разработчиком, что приводит к нарушению безопасности движения. Путин в свою очередь поручил правительству рассмотреть и поддержать запрос Чемезова.

УВЗ подготовил единую ремонтно-конструкторскую документацию для 18-100 УВЗ в декабре 2017 г. Заказчиком проекта выступило ОВС. Чиновник, знакомый с позицией Минтранса, рассказал «Коммерсанту», что министерство не поддерживает новую документацию, задним числом существенно меняющую условия ремонта купленных вагонов. Собственники вагонов и вагоностроители, по данным издания, опасаются также масштабных убытков и ограничения конкуренции в ремонтах. Издание указывает, что речь может идти о нескольких миллиардах рублей.

«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд‍

Политика
Новости

Словакия выдала России бывшего члена банды Шамиля Басаева

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Член бандгруппы Шамиля Басаева Аслан Яндиев экстрадирован из Словакии в Россию, сообщает ФСБ. Он доставлен 17 июля авиарейсом из Братиславы в Москву.

Яндиев причастен к организации и совершению в 2006 г. серии резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств большой мощности на территории городского парка и в развлекательном центре Владикавказа. В 2010 г. Яндиев сбежал за рубеж и предпринимал активные попытки легализации на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств, отмечают в ФСБ.

В 2011 г. на основании российской ориентировки он был задержан в Словакии. Как указывают в ФСБ, Яндиев пытался сорвать экстрадицию и в течение семи лет через адвокатов опротестовывал решение о его выдаче в Россию. Однако представленные доказательства преступлений Яндиева позволили судебным органам Словакии вынести окончательное решение об его экстрадиции, подчеркивает спецслужба.

Вооруженные формирования Басаева в середине 90-х гг. совершили целую серию терактов. В частности, террористы захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был ликвидирован 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ.

На Дубровке почтили память жертв «Норд-Оста»

Политика
Новости

Bloomberg узнал о решении Трампа обвинить сотрудников ГРУ до саммита с Путиным

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Президент США Дональд Трамп распорядился до встречи с российским коллегой Владимиром Путиным предъявить обвинения 12 россиянам по делу о предполагаемом вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, Трамп счел, что это даст ему преимущество на переговорах с Путиным.

По данным Bloomberg, первый заместитель министра юстиции США Род Розенштейн на прошлой неделе поставил Трампа в известность об обвинительном заключении. Президенту было предложено решить, когда обнародовать документ, – до или после саммита США – Россия. Трамп выбрал первый вариант.

Власти США 13 июля обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. По версии минюста США, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

Бизнес
Новости

Тамбовскому пороховому заводу отказали в эксклюзивных правах на неваляшку

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Роспатент отказал Тамбовскому пороховому заводу (ТПЗ) в регистрации товарного знака «Неваляшка», пишет газета «Коммерсантъ».

Соответствующее заявление расположенное в Котовске предприятие направило еще в январе 2017 г. ТПЗ рассчитывал запатентовать состоящую из шариков игрушку «неваляшка», которая способна раскачиваться из стороны в сторону, при этом не опрокидываясь. В заявке подчеркивалось, что неваляшка выпускается на предприятии с 1958 г.

В советские годы ТПЗ именовалось заводом пластмасс, и производство неваляшек считалось одним из главных направлений работы предприятия. Во время отсутствия заказов для оборонного производства в 1990-е гг. выпуск неваляшек периодически становился главным источником дохода. Игрушки до сих пор остаются основной гражданской продукцией ТПЗ, указывает газета. В начале 2010-х производство приостанавливалось, но в конце 2016 г. выпуск кукол был возобновлен. Сейчас предприятие производит около 100 000 игрушек в год.

Возвращаться к выпуску неваляшек ТПЗ пришлось в условиях жесткой конкуренции, поскольку в 2016 г. в том же Котовске было зарегистрировано ООО «Котовские неваляшки». Сейчас оно производит более 500 000 таких кукол в год. В новую компанию перешла часть квалифицированных сотрудников завода и, как подозревают там, технологическая документация, отмечает «Коммерсантъ». Небольшие партии неваляшек выпускают и другие российские компании, в частности ростовский «Стеллар».

Что можно купить в фирменном магазине «Союзмультфильма»

Бизнес
Новости

«Русагро» обнаружило вирус чумы свиней на площадке в Белгородской области

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«Русагро» выявило случай заражения африканской чумой свиней (АЧС) на одном из своих репродукторов в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании. В сообщении уточняется, что случай заражения вирусом зафиксирован на одном из шести репродукторов 16 июля.

«В ближайшее время все животные, размещенные на этом репродукторе, будут уничтожены, а сама площадка очищена», - уточнила компания. Все остальные площадки предприятия переведены на усиленный режим безопасности. «Русагро» оценило потери в производстве и продаже свинины из-за инцидента как незначительные. Компания решила использовать остановку работы площадки для ее капитального ремонта.

АЧС – заболевание, поражающее домашних свиней и диких кабанов. При вспышке заболевания уничтожаются все животные на площадке. После этого там до года нельзя содержать животных. Для компании этот случай обнаружения вируса на площадках в Белгородской области стал вторым. Первый был зарегистрирован в сентябре 2017 г. Тогда свои потери компания оценивала в 2000 т свинины.

По итогам 2017 г. «Русагро» занимает третье место по производству свинины в России с долей в 5%, отмечает «Интерфакс». В целом в Белгородской области производится около 20% российской свинины, по данным Росстата. Здесь находятся свинокомплексы лидеров рынка, в том числе АПХ «Мираторг» и «Агро-Белогорье».

Бизнес
Новости

Правление «Интер РАО» покинул топ-менеджер по связям с органами власти

Ведомости
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Совет директоров «Интер РАО» досрочно прекратил полномочия члена правления Ильнара Мирсияпова. Новым членом правления избрана Александра Панина. Об этом говорится в сообщении компании.

Мирсияпов с конца июня отвечал в «Интер РАО» за взаимодействие с органами власти (Government Relations, GR) , ранее – за стратегию. Панина - заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту «Интер РАО – Управление электрогенерацией», в конце июня она стала врио руководителя блока трейдинга «Интер РАО», заменив арестованную по подозрению в шпионаже в пользу Румынии Карину Цуркан. В середине июля на посту гендиректора «Интер РАО – Электрогенерация» Тимура Липатова сменил советник предправления «Интер РАО» Александр Корешев.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, что в «Интер РАО» после обвинений в адрес Цуркан начнется волна увольнений и компанию могут покинуть несколько топ-менеджеров, в частности Мирсияпов и Липатов. По данным собеседников издания, Мирсияпов может перейти в одно из федеральных ведомств. По информации издания, Липатов может возглавить компанию «Силовые машины» по приглашению ее владельца Алексея Мордашова.

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан была задержана 15 июля и помещена под стражу по решению суда. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ее обвиняют в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну, в интересах ряда иностранных государств, в том числе Румынии. После ареста «Интер РАО» досрочно прекратила полномочия топ-менеджера.

Бизнес
Новости

Global Ports отзовет иск к ФАС из-за тарифных ограничений

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Оператор контейнерных терминалов Global Ports отзовет иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по тарифообразованию. Об этом говорится в сообщении компании.

«Федеральная антимонопольная служба России объявила, что Global Ports выполнит необходимые предписания, включая требования, предъявляемые к тарифообразованию на российских терминалах группы… В этой связи Global Ports теперь намерена отозвать свой иск из Арбитражного суда Москвы», — указывается в сообщении.

О том, что Global Ports обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против ФАС, стало известно в мае. Компания требовала оспорить тарифные ограничения, наложенные на нее антимонопольной службой. Ведомство требовало от Global Ports перевести тарифы в рубли после вхождения в группу «Дело». «Группа считает, что эти ограничения противоречат соглашениям об урегулировании, заключенным между ФАС и терминалами группы в декабре 2017 г., и действующему законодательству», - указывала компания.

Global Ports - оператор контейнерных терминалов, работающий на российском рынке. Терминалы предприятия находятся в Балтийском и Дальневосточном бассейнах - ключевых регионах внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России, а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии.

Политика
Новости

Минюст США расширил обвинения против Марии Бутиной

Ведомости
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Министерство юстиции США расширило обвинения против россиянки Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне 15 июля. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на материалы ведомства. К статье «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилась статься «работа иностранных агентом без регистрации».

Власти США, по сути, не выдвинули новых обвинений в адрес задержанной, вторая статья добавлена «за то же поведение», пояснил ТАСС адвокат Бутиной Нил Дрискол. Ожидается, что обвинения будут зачитаны россиянке на слушаниях в окружном суде Вашингтона в среду.

О задержании Бутиной стало известно в понедельник. По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Имя представителя не называется, но отмечается, что этот представитель российских властей в апреле 2018 г. был включен в санкционный список минфина США.

Российское посольство трое суток добивается доступа к Марии Бутиной. В заявлении посольства отмечается, что материалы дела засекречены. Представители посольства намерены посетить очередное судебное заседание по делу Бутиной, которое состоится 18 июля в Федеральном суде округа Колумбия.

Кто шпионил в пользу России

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