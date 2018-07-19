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Чемезов анонсировал создание русского Airbus в рамках «Ростеха»

Ключевые предприятия российской авиационной отрасли будут объединены в один концерн на базе «Ростеха». Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова. Эти предприятия «будут работать вместе как большой концерн по примеру Airbus», - уточнил Чемезов.

Перспективу включения в концерн контролируемой государством «Объединенной авиастроительной корпорации» Чемезов рассчитывает обсудить в ближайшее время с президентом России Владимиром Путиным. «В концерн могут войти не только ОАК и «Вертолеты России», но и предприятия, производящие агрегаты, комплектующие для авиации. Это и ОДК, и КРЭТ, и «Технодинамика», — уточнил Чемезов. При создании концерна речь будет идти не о структурной, а о технологической интеграции. «В кооперацию войдут юридически самостоятельные предприятия», — сказал он.

Один из сценариев предполагал объединение ОАК с «Вертолетами России», но от него пришлось отказаться. При юридическом объединении миноритарные акционеры обеих компаний имели бы право потребовать выкупить их акции, на что, по оценке Чемезова, могло бы уйти $400-500 млн. Консорциуму Российского фонда прямых инвестиций и арабских инвесторов принадлежит 12% акций «Вертолетов России». Частным акционерам принадлежит также около 4% ОАК.

Авиационный кластер в «Ростехе» был создан в 2015 г. Его индустриальным директором является экс-министр обороны Анатолий Сердюков. Крупнейшие компании кластера – «Вертолеты России», «Технодинамика», Объединенная двигателестроительная корпорация и корпорация «Радиоэлектронные технологии». Совокупная выручка кластера за 2016 г. составила 534,7 млрд руб. ОАК включает в себя 30 производителей самолетов, в том числе SSJ и МС-21. За 2016 г. выручка составила 50,8 млрд руб.