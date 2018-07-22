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Сечин допустил создание сети АЗС «Роснефти» в Германии

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин допустил создание сети автозаправок компании в Германии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос, планирует ли «Роснефть» в будущем поставлять нефтепродукты немецким потребителям напрямую.

«Мы, в принципе, это делаем [поставляем продукцию в Германию напрямую] через сети АЗС наших партнеров, с которыми у нас есть соглашение соответствующее. Это и ВР, и Total. Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — сказал Сечин.

Ранее «дочка» «Роснефти» Rosneft Deutschland подписала контракты с немецкими компаниями о реализации нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 г. «Роснефть» — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки.

В интервью Сечин сообщил, что «Роснефть» на данный момент завершила основные приобретения активов в России и теперь намерена сосредоточиться «на получении органического роста». В 2016 г. компания приобрела контрольный пакет «Башнефти», а в 2013 г. — 100% акций ТНК-ВР. В ближайшее время не ожидается и изменений в структуре акционеров компании, полагает Сечин.

Глава «Роснефти» также сделал прогноз относительно стоимости нефти в конце 2018 г. По его мнению, цена на нефть до конца года будет находиться в пределах $75-80 за баррель, при этом в бюджет «Роснефти» заложена цена в $63. Цена нефти марки Brent с января по май выросла почти на 20%.

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