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Госдепартамент заявил о «стойкой оппозиции» США «Северному потоку-2»

США сохраняют «стойкую оппозицию» по отношению к проекту газопровода «Северный поток – 2» в обход Украины. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента по итогам визита на Украину 22-24 июля помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнка Фэннона.

Помимо «Северного потока -2» США также выступают против «более широких попыток России использовать энергетику для нанесения вреда Украине и подрыва европейской безопасности», отмечается в заявлении Госдепартамента. В Киеве представитель внешнеполитического ведомства США оценил ход реформ в украинской энергетике и встретился, в частности, с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В июне представители Госдепартамента заявляли Reuters о том, что участие европейских компаний в проекте «Северный поток-2» подвергает их риску санкций со стороны США. Тогда представитель минэкономики Германии подчеркивал, что Берлин получил от Вашингтона заверения в том, что газопроводные проекты будут выведены из-под санкций. В июле законопроект о санкциях против «Северного потока-2» внесен в конгресс.

На саммите НАТО в июле президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские страны, особенно Германию, за «трубопроводные инвестиции» в Россию, от которой страны альянса должны «защищаться». Параллельно он предложил увеличить отчисления на поддержание блока с 3 до 4% ВВП.