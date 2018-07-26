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Двоюродный племянник Путина вошел в попечительский совет школы «Газпрома»

Двоюродный племянник президента Владимира Путина - Михаил Путин вошел в попечительский совет школы «Газпрома». Об этом говорится в материалах компании.

Согласно сообщению, заседание совета директоров газовой монополии состоялось 25 июля. Повестка заседания, прошедшего в заочной форме, включала вопрос «Об участии члена правления ПАО «Газпром» М. Е. Путина в попечительском совете общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа». Заочная форма проведения совета директоров предполагает уже готовый проект решения, по которому проводится голосование.

«Газпром школа» - это частное образовательное учреждение. Она была создана в 1998 г. как школа полного дня для детей сотрудников «Газпрома», говорится на сайте школы. Учредитель «Газпром школы» - «Газпром». На ее сайте отмечается, что дети сотрудников проходят обучение за счет средств учредителя.

В марте Михаил Путин вошел также в правление «Газпрома». Совет директоров компании единогласно проголосовал за его назначение заместителем председателя правления компании. Он был избран в правление на пять лет. Топ-менеджер газовой монополии курирует хозяйственное и материально-техническое обеспечение «Газпрома».

Михаилу Путину 51 год. Сын двоюродного брата президента родился в Иваново, окончил Ивановский государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Кандидат медицинских наук с 1999 г. Ранее он занимал руководящие посты в Министерстве здравоохранения. Кроме того, 14 лет работал в структурах, связанных с «Газпромом». В 2004 г., перейдя на работу в «Газпром» из министерства, он возглавил медицинское управление компании. С 2007 г. занимал пост заместителя председателя правления «Согаза», крупнейшим акционером и клиентом которого является группа компаний «Газпром».