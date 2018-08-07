Стали известны возможные сроки прекращения железнодорожного сообщения России и Украины

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Медведев назвал угрозой миру возможное принятие Грузии в НАТО

Возможное принятие Грузии в НАТО «может привести к потенциальному конфликту» с участием России. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующие обещания руководства Североатлантического альянса он назвал «абсолютно безответственной позицией» и «просто угрозой миру».

Расширение НАТО Медведев считает «безусловной угрозой» и «безусловным вызовом» России, тем более что члены альянса рассматривают нашу страну «в качестве потенциального противника». Он подчеркнул, что для России «Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы». Если же «другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям». Российский премьер выразил надежду на то, что «у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении».

Говоря о причинах пятидневной войны в 2008 г., Медведев, который в тот момент был президентом России, возложил ответственность за произошедшее на Михаила Саакашвили – тогда президента Грузии. «Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было», – уверен Медведев. Он не считает, что вооруженный конфликт с Грузией был неизбежным, а являлся «субъективным выбором Саакашвили и его окружения». Также российский премьер указал на роль США в дестабилизации ситуации. До начала конфликта в Грузии побывала экс-госсекретарь Кондолиза Райс, ее тогдашний помощник по Европе и Евразии Дэниел Фрид, а также бывший вице-президент Дик Чейни. «То есть там все уже успели отметиться. И к тому времени, я думаю, у Саакашвили сформировалось жесткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах», – указал Медведев.

При этом в ходе войны у Москвы не было цели «разгромить Грузию или казнить Саакашвили», рассказал экс-президент России, отвечая на вопрос о том, почему российские танки остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси. Задача России, по его словам, состояла в том, «чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, т. е. военных действий».

Решение России о признании Абхазии и Южной Осетии Медведев также считает правильным. «Любое подвешенное решение имеет, наверное, какой-то смысл <…> Но, к сожалению, оно не решает главного вопроса. Оно оставляет поле, или пространство, для силовых действий», – уточнил он. Если же речь идет о государствах, у которых есть соглашение с Россией о размещении воинского контингента, «то тогда все ясно, никто ничего против них не будет делать. Все понимают, что дороже связываться с Российской Федерацией, чем проводить в жизнь какие-то утопические идеи».