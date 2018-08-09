Бизнес

Новости

СМИ нашли риски для «Северного потока – 2» в сенатском законопроекте о новых санкциях США

Подготовленный группой сенаторов США законопроект «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» содержит в себе риски как для строительства экспортных газопроводов, в том числе «Северного потока - 2», так и для новых инвестиций в сырьевые стартапы. Об этом пишет «Коммерсантъ», изучивший 100-страничный документ.

Проект обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, которые будут инвестировать в зарубежные «энергетические проекты», поддерживают российские госкомпании и «окологосударственные (parastatal) российские образования». Порог допустимых инвестиций составляет всего $250 млн. Партнер юрфирмы Quorus Евгений Жилин отмечает, что в данном случае закон может иметь обратную силу, например, если стоимость проекта выросла в ходе его реализации. Само понятие «энергопроект» в билле не раскрывается, что допускает его широкую трактовку – от геологоразведки до строительства АЭС.

Механизмы для реализации этого положения проект предлагает заимствовать из CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций). Допускается арест платежей в адрес находящихся под санкциями лиц, их активов, введение запретов на долговое финансирование и заключение контрактов.

Документ предусматривает усиление санкций в отношении нефтяного сектора. Запрет может быть распространен на любые добывающие проекты, тогда как ранее он касался шельфовых участков и сланцевых месторождений.

Одной из наиболее уязвимых сфер оказывается и поставка нефтяникам программного обеспечения. Законопроект запрещает предоставлять товары, услуги и технологии, а также оказывать финансовую поддержу нефтекомпаниям из России, если «справедливая рыночная стоимость» контракта или поддержки — $1 млн или от $5 млн в течение года. Собеседник издания, близкий к рынку IT, рассказал, что лицензия стоит не более $1 млн на продукт, но многие нефтекомпании покупают их «модулями».