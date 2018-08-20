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СМИ узнали о требовании Минтранса регистрировать иностранные самолеты в России

Руководитель Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой решить проблему «необоснованного отказа» авиакомпании «Якутия» в использовании зарегистрированного на Бермудах Boeing 737. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

На подготовку Boeing 737 по международным требованиям летной годности авиакомпания потратила 50 млн руб. Американский владелец судна – лизинговая компания Fortress требовала сохранения бермудской регистрации, поскольку «стандарты РФ в части поддержания летной годности пока не соответствуют общемировым и международным стандартам». Тем не менее авиационный департамент Минтранса заявил, что документация на самолет старше 20 лет из реестра Бермуд «не позволяет оценить его техническое состояние», и настоял на постановке судна в российский реестр. В июле в российский реестр был внесен и 27-летний Boeing 767 чартерной Azur Air.

В АЭВТ считают эти решения не соответствующими «ни законодательству РФ, ни требованиям ICAO». «Якутия» брала самолет, чтобы избежать срыва летней программы из-за дефектов двигателей у трех из пяти российских SSJ100. Из-за дефицита парка авиакомпания лидирует по задержкам длительностью 8–10 часов и по требованию Росавиации вынуждена была сократить 15% чартерной программы.

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