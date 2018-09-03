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«Коммерсантъ» узнал о сворачивании деятельности старейшим коллекторским агентством

Старейшее коллекторское агентство в России «Секвойя кредит консолидейшн» исключили из профильной саморегулируемой организации - «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По их словам, причиной стала неуплата членских взносов. В СРО подтвердили факт исключения и отказались от дальнейших комментариев.

Как следует из протоколов заседания совета СРО, в июне было принято решение об исключении «Секвойи» из ассоциации при неуплате членского взноса до середины месяца. В конце июня «Секвойя» вошло в члены СРО, поскольку частично внесла деньги, но уже в августе ее исключили из неуплату взноса в полном объеме.

Представитель «Секвойи» сказал, что НАПКА не отвечает не звонки и что компания не получала информацию об исключении. Другие вопросы компания комментировать отказалась.

Как утверждают источники «Коммерсанта», неуплата связана с тем, что агентство фактически свернуло свою деятельность. Один из них говорит, что у «Секвойи» не работает ни один колл-центр, сотрудники два месяца не получали зарплату, а банки расторгают с ней договоры. «Коммерсанту» не удалось дозвониться ни по одному из четырех телефонных номеров, которые значатся на сайте компании. Ее электронная почта также не работает. Уведомлений о приостановлении деятельности или технических неполадках на сайте нет.

Большинство банков, которые значатся в списке клиентов «Секвойи», рассказали, что давно не работают с агентством. Директор по управлению рисками Почта-банка Святослав Емельянов сообщил, что кредитная организация запустила процедуру расторжения договора, поскольку «Секвойя» прекратила деятельность.

«Секвойя» была основана в 2004 году.