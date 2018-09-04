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Монополист на рынке лотерей выйдет на рынок лизинга автомобилей

Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, монополиста на рынке лотерей в России, запускает онлайн-сервис лизинга автомобилей Next.Car. Об этом в S8 рассказали «Коммерсанту».

Как рассказали в компании, сервис предлагает взять машину минимум на год в лизинг или в аренду от трех месяцев, а после выкупить ее или заключить новый договор на этот или другой автомобиль. Договор заключается онлайн, машина предоставляется в течение суток. Услуга включает страховку, налоги, зимнюю резину и сезонный шиномонтаж.

Расчет ежемесячного платежа делается на основе срока аренды, пробега и размера депозита, вносимого клиентом при заключении сделки. Новый Ford Focus будет стоить почти 13 тыс. руб. в месяц при аренде на три года, депозит — 395 тыс. руб.

Сервис проходит бета-тестирование, тарифы к запуску могут измениться, отметили в S8. Вначале, на запуске, планируется предоставить около 2 тыс. машин, а за три года — до 40 тыс. Для взаимодействия с автодилерами Accenture разработала IT-платформу.

Как отмечает «Коммерсантъ», СМИ ранее назвали бизнес-партнером Саркисяна владельца автодилеа «Авилон» Александра Варшавского. Операционный директор массового и премиум-сегмента компании Александр Никонов подтвердил, что «Авилон» участвует в запуске. «Большинство автомобилей, которые находятся в нашем стоке, представлены на платформе Next.Car», - сказал он. Варшавский отметил, что целевая аудитория сервиса иная, чем у дилера: речь идет о клиентах, готовых выбирать автомобиль онлайн и пользоваться им, а не владеть.