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Нефть WTI подорожала из-за тропического шторма в Мексиканском заливе

Цена фьючерса на нефть West Texas Intermediate (WTI) на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) во вторник выросла до $70,43 за баррель, по данным на 10.32 мск. Это на 0,9% больше цены на закрытие предыдущих торгов.

Reuters связывает рост цен на WTI с тропическим штормом «Гордон», который, как отмечает агентство, может обрушиться на побережье Мексиканского залива уже в статусе урагана. В понедельник американская нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corp заявила, что эвакуировала сотрудников и прекратила добычу на двух нефтяных платформах в Мексиканском заливе.

Цена за баррель нефти марки Brent на ноябрь ночью, напротив, снижалась, пишет Reuters. Агентство отмечает, что это связано с тем, что власти Индии разрешили государственным предприятиям импортировать иранскую нефть, если Тегеран организует доставку танкерами. Трейдеры, на которых ссылается Reuters, также отметили, что на Brent повлияло укрепление доллара, что делает импорт нефти для стран, использующих другие валюты, дороже.

По данным на 10.47 мск, стоимость нефти Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE в Лондоне росла на 0,44% до $78,49.

По данным национальной метеослужбы США, максимальная скорость ветра при шторме «Гордон» достигает 72 км/ч. Синоптики сообщают, что ураган может вызвать наводнения в Южной Алабаме, Миссисипи и Луизиане.