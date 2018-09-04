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В Крыму остановили работу завода из-за выброса загрязняющего вещества

Работа завода «Крымский титан», расположенного в Армянске на севере Крыма, остановлена на две недели после выброса загрязняющего вещества в атмосферу. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, руководство завода пообещало выплатить сотрудникам месячную зарплату полностью.

Аксенов добавил, что решение принято в предупредительных целях, здоровью и жизни населения ничего не угрожает. Тем не менее, принято решение вывезти из Армянска в санатории всех детей, передает со ссылкой на главу республики местное агентство «Крым-информ».

Как отмечает »Крым-информ», первые сообщения о выбросах неизвестного вещества в Армянске появились в ночь с 23 на 24 августа. Местные жители сообщили, что на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В следующие дни сообщения о выбросах повторялись.

Во вторник, 4 сентября, вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма впервые превысила норму, заявил Аксенов. «Сегодня ночью в связи с изменением погоды, падением ночной температуры и увеличением дневной впервые концентрация сернистого ангидрида превысила норму», – цитирует его «Крым-информ».

В Армянск прибыли сотрудники экстренных служб проведения исследований. Предварительно они установили, что причиной выброса стали испарения содержимого кислотонакопителя, используемого заводом «Крымский Титан» (филиал ООО «Титановые инвестиции»), сообщают «Новости Крыма». Власти Крыма создали оперативный штаб в Армянске.

Завод «Крымский Титан» - крупнейший в Восточной Европе производитель диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины, бумаги и других изделий. Кроме диоксида титана пигментного, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.

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