Трамп обрушился на Nike из-за новой рекламной кампании

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ВЦИОМ зафиксировал спад протестных настроений после телеобращения Путина

Уровень общественного протестного потенциала в России, начавший расти с конца июля (53 п.), снизился до 44 п. к началу сентября. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа. Директор центра связал падение показателя с телеобращением президента России Владимира Путина 29 августа.

39% респондентов на вопрос о том, насколько в их городе или сельском районе вероятны массовые акции против повышения пенсионного возраста, дали ответ «вполне возможны». В конце июля этот ответ дали 51% опрошенных. О маловероятности массовых акций заявили 55% (44% в конце июля).

По данным ВЦИОМа, упал — с 42 до 36 п. — и уровень личного протестного потенциала. На вопрос о том, допускают ли они для себя возможность участия в акции протеста из-за пенсионной реформы, 31% респондентов ответил «скорее допускаю». В конце июля количество давших этот ответ было выше — 38%. 66% при этом сказали, что скорее не допускают участие в акциях протеста, в то время как в конце июля так отвечали 59% респондентов.

Снизилось и количество тех, кто верит в эффективность массовых акций. 71% опрошенных сказали, что акции не повлияют на решение властей о повышении пенсионного возраста. В конце июля такой ответ давали 54%. Количество респондентов, которые заявили о том, что акции повлияют на властей, составил 21%, в то время как в конце июля таких было 36%.

По словам директора ВЦИОМа Валерия Федорова, телеобращение Путина к нации о пенсиях, «по сути, закрыло вопрос о возможности отмены либо серьезной корректировки этой реформы». Он отметил, что «стало понятно, что тема закрыта», и что в этой связи «протестные настроения пошли на убыль, хотя и остаются выше обычных».

29 августа Путин выступил с телеобращением и объявил об изменении условий пенсионной реформы. В частности, он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также он сказал, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше: те, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо — на четыре года; для женщин, у которых пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

О пенсионной реформе правительство объявило в июне. В том же месяце соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении.

За неделю после объявления о пенсионной реформе рейтинг Путина, согласно данным ФОМа, упал с 62 по 54%. Доля доверяющих ему снизилась с 75 до 67%. Количество россиян, которые одобряют его деятельность, уменьшилось с 75 до 68%.