Трамп обрушился на Nike из-за новой рекламной кампании

Президент США Дональд Трамп сегодня резко высказался в адрес производителя спортивной экипировки Nike. Компания запустила новую рекламную кампанию, лицом которой стал тогдашний квотербек San Francisco Колин Каперник, в 2016 г. первым вставший на одно колено во время исполнения гимна США – в знак протеста против притеснения афроамериканцев.

«Как и NFL, чьи рейтинги очень сильно упали, Nike просто убивает негодование и бойкоты. Интересно, они об этом подумали?», - написал Трамп. По словам президента, ему тяжело смотреть матчи NFL, когда игроки не встречают флаг страны стоя. Как отмечает агентство Reuters, доказательств бед Nike Трамп не привел.

Котировки компании в среду менялись незначительно после падения на 3% во вторник на фоне недовольства инвесторов. Накануне по соцсетям прокатилась кампания под тэгом #NikeBoycott, в ходе которой недовольные рекламой пользователи размещали фото порванных и сожженных носков и кроссовок Nike.

В понедельник Nike запустил рекламную кампанию к 30-летию слогана Just do it. На рекламном постере изображено лицо Каперника с надписью: «Верь во что-то. Даже если для этого нужно пожертвовать всем».

