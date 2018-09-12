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«Коммерсантъ» узнал о созданном Сергеем Галицким инвестиционном фонде

Бизнесмен Сергей Галицкий после продажи акций ритейлера «Магнит» создал инвестиционный фонд, который уже рассмотрел несколько активов в сфере производства продуктов питания. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в финансовых кругах.

Название фонда и его размер источники издания не раскрыли. Как следует из данных ЕГРЮЛ, в июне Галицкий учредил в Краснодаре ООО «СН Капитал», чьим основным видом деятельности указано предоставление финансовых услуг. Компанию возглавил Дмитрий Чижевский. Связаться с Галицким или его представителями газете не удалось.

Галицкий — основатель и бывший основной владелец сети «Магнит». Он начал заниматься торговлей в середине 1990-х годов, продавая косметику и парфюмерию. «Магнит» бизнесмен создал в 2000 г., выведя его в 2013 г. в лидеры по обороту среди российских продовольственных ритейлеров. В конце 2016 г. «Магнит» уступил первое место X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

В феврале Галицкий объявил о продаже 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд руб. и уходе из руководства ритейлера. В результате доля Галицкого в «Магните» сократилась примерно до 3%. Предприниматель говорил, что он планирует жить в Краснодаре и заниматься детско-юношеским футболом. Бизнесмен владеет ФК «Краснодар».

Галицкий занимает 28-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. его состояние оценивается в $4 млрд.

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