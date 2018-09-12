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Министр энергетики России призвал к сотрудничеству с США

Россия и США должны сотрудничать для обеспечения энергобезопасности в мире. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак на сессии Восточного экономического форума.

«Россия и США являются крупнейшими энергетическими державами, и, безусловно, для обеспечения энергетической безопасности нам нужно сотрудничать, чтобы энергетика — основа экономики и ее драйвер — развивалась, обеспечивая улучшение качества жизни людей», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно о предстоящей встрече Новака с министром энергетики США Риком Перри, которая запланирована на 13 сентября в Москве. Перри станет первым высокопоставленным чиновником США, прибывающим в Россию, после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. С Новаком Перри встречался в конце июня, когда российский министр прилетал в США. Тогда речь шла о работе американских энергетических компаний в России в условиях санкций. В преддверии встречи Перри заявлял, что он «поддается разговорам о налаживании отношений с Россией».

В Москве у Перри также запланирована встреча с первым вице-премьером и министром финансов России Антоном Силуановым, сообщал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации визита.