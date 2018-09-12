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Иванов предложил DP World участвовать в управлении портом Тамань

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил арабскому портовому оператору DP World принять участие в управлении портом Тамань, сообщает РИА Новости.

«Вы готовы туда войти и управлять непосредственно причалами, многочисленными, которые там уже построены? Предложение», — сказал Иванов на сессии Восточного экономического форума, обращаясь к присутствующему там члену правления DP World Russia Сергею Чемарда.

В 2016 г. DP World Russia и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о создании совместного предприятия DP World Russia, в котором портовому оператору принадлежит – 80%. СП заявляло о намерении инвестировать в российскую портовую инфраструктуру до $2 млрд.

Год назад стало известно об интересе DP World к приобретению 35-40% акций транспортной группы Fesco. В сентябре 2017 г. ФАС получила соответствующее ходатайство от DP World. Оператор сохраняет интерес к покупке акций компании, заявил накануне президент Fesco Александр Исурин. «DP World была интересна инвестиция в Fesco. Этот интерес у них сохранился, но нет разрешения правительственной комиссии. Сделка была снята с рассмотрения, но в ней не было отказано», - пояснил он.

Влияние ареста миллиардера, совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова на судьбу сделки в ФАС не комментируют. Сейчас «Сумма» готовится к продаже своей доли в Fesco (32,5%).