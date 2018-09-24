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Голикова допустила повышение возрастного ценза продажи алкоголя до 20 лет

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова анонсировала возможное повышение возраста покупателей алкогольной продукции до 20 лет. «Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет», — приводит ее слова РИА Новости.

Правительство не устраивают достигнутые результаты по борьбе с алкоголизацией населения, и кабинет, по ее мнению, будет принимать «какие-то дополнительные меры», пообещала вице-премьер. При этом она сослалась на международный опыт, в том числе и некоторых стран СНГ, где алкоголь продается не с 18 лет, а с 20-21 года. «Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», - сказала Голикова. Она пообещала, что инициатива будет обсуждаться публично.

Голикова отметила, что проект повышения возраста покупателей алкогольной продукции рассматривается в рамках федерального проекта по здоровому образу жизни, который включает как ограничение потребления алкоголя и табака, так и вопросы здорового питания, физкультуры и спорта. Он включен в национальный проект «Демография». «У страны, стоит задача: с одной стороны, естественный прирост населения, а с другой стороны, увеличение продолжительности жизни. Без снижения смертности от управляемых причин, к которым относится табакокурение, алкоголь, нездоровое питание, дорожно-транспортные происшествия. Без работы в этих направлениях продвинуться серьезно будет очень сложно», — подчеркнула Голикова в интервью агентству.

Минздрав разработал программу по формированию здорового образа жизни и с 1 января 2019 г., как надеется Голикова, начнет работать по ней более активно. Вице-премьер уверена, что работу волонтеров-медиков придется подкреплять дополнительными мерами, стимулирующими к здоровому образу жизни.

В начале года специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов, выступавший за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года, говорил о вероятном возвращении этого пункта в приоритетный нацпроект. Ранее вопрос был исключен из стратегии формирования здорового образа жизни населения.