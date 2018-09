Голикова допустила повышение возрастного ценза продажи алкоголя до 20 лет

Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о возможных финансовых сложностях New Stream

Поставки нефти на все три НПЗ, входящие в группу New Stream Дмитрия Мазурова, были приостановлены «Транснефтью» из-за отсутствия маршрутных поручений. Это значит, что компания, которая не производит сырье самостоятельно, вовремя не закупила его на внутреннем рынке, пояснил собеседник «Коммерсанта». Одной из причин этого, по его мнению, может быть нехватка у компании оборотных средств для покупки нефти, другой — попытка переработчика добиться более выгодных условий приобретения сырья.

«Это странное поведение, потому что простои в работе НПЗ ведут к дополнительным расходам, особенно если они продлятся более нескольких дней, тогда завод придется полностью перезапускать после остановки»,— говорит один из собеседников издания. В «Транснефти» сообщали о приостановке поставок на крупнейший в группе Антипинский НПЗ. На Афипский завод поставки были прекращены 21 сентября, а на Марийский — еще 17 сентября. В New Stream ситуацию не прокомментировали.

Поставки на Антипинский НПЗ в этом году прерывались неоднократно. В феврале вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов также связывал это с «финансовыми проблемами» New Stream, хотя группа объясняла происходящее ремонтом нефтепроводов. Один из источников издания рассказал, что перебои в поставках отмечаются еще с конца прошлого года.

Остановка поставок нефти на заводы New Stream не влияет на рынок. «В настоящее время НПЗ компании работают близко к заявленному плану на сентябрь, по которому произведут около 50 000 тонн автомобильного бензина и около 180 000 тонн дизельного топлива», - рассказал руководитель департамента переработки Минэнерго Антон Рубцов. По его словам, «временные приостановки поставок на НПЗ New Stream связаны не с технологическими, а с коммерческими особенностями работы компании». Он заверил, что происходящее «в любом случае это не отразится на обеспечении внутреннего рынка топливом».

Чистый долг New Stream составлял $2,5 млрд на конец 2016 г. после чего данные не раскрывались. Основным кредитором группы является Сбербанк, представители которого ранее вошли в органы управления структур New Stream вместо экс-владельца газовой компании «Итера» Игоря Макарова. Он выходит из New Stream, а его место займет новый собственник. Не исключено, что речь идет о близких к Сбербанку структурах. Ранее банк уже стал владельцем «золотой» акции Антипинского НПЗ.