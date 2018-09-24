Робот для добычи полезных ископаемых на дне Арктики будет создан по заказу «Росатома»
Госкорпорация «Росатом» и входящая в нее компания «Атомредметзолото» выступят заказчиками создания роботизированной установки по добыче редких и трудноизвлекаемых металлов на дне Арктики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектной группы Фонда перспективных исследований Виктора Литвиненко.
«Это будет достаточно сложный проект ухода «Атомредметзолота» с суши под воду, где находятся огромные запасы твердых и трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Пока мы работаем с ними. Возможно будут и другие соратники», – рассказал Литвиненко. Он уточнил, что агрегаты для подводной добычи твёрдых и трудноизвлекаемых полезных ископаемых производятся на будущее, «такой техники по сути нет».
Основой для проектируемой установки станет проект «Айсберг» по созданию отдельных автономных комплексов для освоения нефтегазовых месторождений. В рамках этого проекта был создан комплекс сейсморазведки, транспортно-монтажный и сервисный комплекс – подводное судно-катамаран, две подлодки, соединенные узлами, на которые устанавливаются крепёжные механизмы, позволяющие перевезти под водой и льдом буровую установку.