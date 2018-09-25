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Starbucks планирует реструктуризацию и сокращения

Гендиректор американской сети кофеен Starbucks Кевин Джонсон анонсировал предстоящие «значимые изменения». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст его заявления, разосланного сотрудникам компании. «Мы должны увеличить скорость распространения инноваций, которые важны для наших потребителей, вдохновляют наших партнеров и значимы для нашего бизнеса», - написал он, поясняя причины предстоящих изменений.

По данным агентства Reuters, также ссылающегося на меморандум Джонсона, компанию ждет реструктуризация и сокращения. Это подтвердил и представитель компании: «Будут некоторые потери рабочих мест, расширение функций и перераспределение обязанностей». Из письма Джонсона следует, что перемены, в том числе и в руководстве компании, начнутся уже со следующей недели и продолжатся до середины ноября.

Перемены происходят на фоне сильной конкуренции в условиях охлаждения рынка США, а также развития масштабного проекта компании в Китае.

В июне об уходе из Starbucks объявил один из ее основателей председатель совета директоров Говард Шульц. Ранее об уходе с 30 ноября заявил и финансовый директор компании Скотт Моу.