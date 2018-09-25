Полиция изъяла в Москве 560 000 упаковок контрафактной жвачки

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Новый губернатор Владимирской области посоветовал Орловой покинуть регион

Победивший во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин посоветовал руководившей с 2013 г. областью Светлане Орловой покинуть регион. «У Светланы Юрьевны Орловой, во-первых, историческая родина находится в другом месте, и я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта Российской Федерации, исходя из непростой моральной обстановки, которую она испытывает, заканчивая свою деятельность губернатором. И я думаю, что это будет правильное решение с ее стороны», – заявил Сипягин в интервью РБК. Он также посочувствовал Орловой: «Ей как человеку не просто».

По словам Сипягина, за время проведения избирательной кампании он не общался с Орловой. После официальной церемонии вступления в должность он пообещал провести тотальную ревизию. «Когда происходит передача полномочий где бы это ни было, в любом случае делается инвентаризация, я бы назвал это аудитом», – сказал он. «Я уже знаю, каким образом надо области развиваться в той или иной сфере, потому что работает профессиональная команда», – добавил он.

Избранный губернатор отверг обвинения в том, что он может быть техническим кандидатом, который изначально согласован со штабом Орловой. «Вы видели мои дебаты, похоже это на технического кандидата? Никаких переговоров [с властями] не велось, насколько я знаю, у лидера партии также эти переговоры отсутствовали», – заявил Сипягин.

Орлова 24 сентября признала результаты второго тура выборов. «Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение», – говорила она.

Малой родиной Орловой является город Облучье в Еврейской автономной области. В марте 2013 г. президент Владимир Путин назначил Орлову врио губернатора Владимирской области. В сентябре того же года она одержала победу на губернаторских выборах, получив около 75% голосов избирателей. До назначения губернатором Орлова на протяжении 10 лет была зампредседателя Совета Федерации.