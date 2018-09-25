Полиция изъяла в Москве 560 000 упаковок контрафактной жвачки
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и полицейские Северо-восточного округа Москвы изъяли 560 000 упаковок контрафактной жвачки. Об этом говорится на сайте ведомства.
Как уточняется в сообщении, ее хотели продать «под известным торговым знаком». Каким именно – не уточняется. Правообладателю нанесен ущерб на сумму более 20 млн руб., отмечает МВД. Полицейские провели проверочную закупку и установили попытку сбыта более 300 000 упаковок контрафактной жвачки на сумму свыше 2 млн руб., говорится в сообщении.
Какая компания или предприниматель хотели продать поддельную продукцию, полиция не раскрывает. Однако МВД передает, что в отношении организатора «противоправной деятельности» возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака группой лиц.
В прошлом году полиция обнаружила в Приморье жвачку с призывами к опасным действиям. В ее упаковке находился вкладыш с заданиями, которые порой недвусмысленно рассказывали о смерти или призывали к смертельно опасным действиям – например, сделать селфи в опасных условиях. На появление этой жвачки властям пожаловались местные жители.
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