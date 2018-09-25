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Аэропорт «Шереметьево» открыл новые магазины duty free

Сегодня компания «Империал дьюти фри» открыла после модернизации торговых площадей четыре магазина duty free в терминале Е аэропорта «Шереметьево». С учетом 2600 кв. м торговых площадей в новом терминале В общая площадь магазинов «Империал дьюти фри» в «Шереметьево» составляет почти 11 000 кв. м, сообщает пресс-служба аэропорта. Портфель «Империал дьюти фри» пополнился такими брендами, как Cartier, Frederique Constant, Maurice Lacroix, Rado, Tissot, Longines, Max Mara Weekend, Marc Cain, Boggi, Armani Exchange, Pinko, MCM, Coach, CK Underwear.

«Империал дьюти фри» — основной торговый оператор в «Шереметьево», компания на 50% принадлежит самому аэропорту, на 50% — немецкой компании Gebr. Heinemann SE & Co. KG (входит в глобальную тройку крупнейших ритейлеров в аэропортах).

Председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко сказал на церемонии открытия, что за последние годы аэропорт инвестировал в торговые площади несколько десятков млн долларов, и уже в 2017 г. доля неавиационных доходов в общей структуре доходов «Шереметьево» достигла 43%, что является высоким показателем.