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Бизнес
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Путин одобрил снижение НДС на фрукты

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу снизить до 10% налог на добавленную стоимость (НДС) на фрукты. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Алексей Гордеев после совещания по сельхозвопросам под председательством Путина в Минеральных водах.

Кроме того, по словам Гордеева, Путин «однозначно поддержал» предложение министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева об освобождении аграриев от уплаты НДС за полученные государственные субсидии. По словам Патрушева, такая форма налогообложения должна вступить в силу с 1 января 2019 г. Правило предполагает возврат НДС сельхозпроизводителям после уплаты.

Гордеев назвал требование к аграриям уплатить налог с господдержки несправедливым. Кроме того, оно связано с дополнительными сложностями при администрировании, добавил он.

Путин, Медведев и ставропольская пыль в яблоневом саду

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Бизнес
Новости

Bloomberg узнал об идеи Дерипаски отдать часть акций En+ в слепой траст

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Бизнесмен Олег Дерипаска может передать часть принадлежащих ему акций En+ в слепой траст, управляемый американским банком, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По информации источников Bloomberg, Дерипаска обсуждает такую возможность с минфином США.

В результате сделки Дерипаска сократит подконтрольную ему долю в группе En+. Переговоры бизнесмена с министерством носят конфиденциальный характер. Смогут ли стороны прийти к соглашению, агентство не уточняет. Название банка также не раскрывается. 

Как отмечает Bloomberg, представители Дерипаски уже несколько раз обращались с различными предложениями к минфину, но ни одно из них до сих пор не устроило ведомство. Пресс-секретарь Дерипаски и представитель минфина США официально не комментируют данную информацию.

США ввели санкции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний 6 апреля. Для резидентов США запрещены сделки с компаниями бизнесмена, а для неамериканских физических и юридических лиц сотрудничество несет угрозу вторичных санкций. Сделки с компаниями, оказавшимися в санкционном списке, должны быть завершены до 23 октября 2018 г., ранее сообщал минфин США. Ведомство также утверждало, что целью санкций являются не компании, а сам Дерипаска, и санкции могут быть сняты, если бизнесмен перестанет владеть контрольным пакетом акций. Весной был разработан план Грегори Баркера — председателя совета директоров En+ и основного акционера UC Rusal (48,1%). План предполагает снижение доли Дерипаски в En+ ниже контрольной. Компания Mercury, лоббирующая интересы Баркера, 25 июля уведомила, что с 27 апреля, когда начал действовать план Баркера по выводу En+ и UC Rusal из-под санкций, возможность российского бизнесмена влиять на компании существенно ослабла — Дерипаска вышел из совета директоров En+, дал письменное заверение, что не будет предпринимать попытки переизбраться в совет, UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных от En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal. Однако для вывода из-под санкций En+ и UC Rusal Дерипаска должен будет снизить долю в En+ ниже 50%.

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Бизнес
Новости

«Краснодар» обратился в РФС с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым

Ведомости
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Футбольный клуб «Краснодар» направил в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) заявление о расторжении контракта с футболистом Павлом Мамаевом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу палаты Виктора Березова.

«В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней. Скорее всего, по данному делу мы соберемся раньше», — сказал Березов агентству. Он также отметил, что от ФК «Зенит» пока никаких сообщений не поступало.

Сегодня в пресс-службе «Краснодара» заявили, что намерены расторгнуть контракт с футболистом Павлом Мамаевым в связи с утренним инцидентом. В одном из московских кафе Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным в понедельник утром избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Также Кокорин и Мамаев подозреваются в избиении водителя телеведущей «Первого канала». Инцидент, как и драка в кафе, произошел в понедельник утром, но только возле гостиницы «Пекин». Шофера вытащили из автомобиля и начали бить. Ему сломали нос и нанесли черепно-мозговую травму. По факту случившегося управление МВД Москвы возбудило уголовное дело. Сейчас Мамаеву и Кокорину направлены повестки о вызове на допрос в ОВД «Пресненский».

Представители «Краснодара» подчеркнули, что клуб сделает все, чтобы добиться расторжения контракта. В «Зените», в свою очередь, заявили, что говорить о наказании Александра Кокорина со стороны клуба пока рано. Они ждут правовой оценки драки соответствующими органами.

Технологии
Новости

Google представила третье поколение смартфонов Pixel

Ведомости
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Корпорация Google во время презентации в Нью-Йорке представила третье поколение смартфонов линейки Pixel, а также новый планшет — Pixel Slate. Презентация транслировалась в YouTube.

Смартфон представлен в двух версиях, которые отличаются только размером: Pixel 3 — 5,5 дюйма, Pixel 3 XL — 6,3 дюйма. Выбрать можно из трех цветов — черного, белого, а также цвета, который компания позиционирует как «не розовый».

Также Google представил беспроводную зарядку — Pixel Stand — для этих двух смартфонов, которая может быть использована в качестве подставки.

Pixel 3 будет стоить $799, а подставка для него — $79. В США продажа смартфона начнется 18 октября.

Планшет Pixel Slate имеет экран диагональю 12,3 дюйма. Цена устройства — $599. К нему можно купить клавиатуру за $199. Точную дату начала продажи планшета на презентации не назвали.

Экономика
Новости

Минфин сократит внутренние займы в 2018 году на 380 млрд рублей

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Минфин планирует сократить программу внутренних заимствований в 2018 г. на 480 млрд руб., план по чистому привлечению будет снижен на 380 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» директор долгового департамента Константин Вышковский.

«Программа заимствований на внутреннем рынке в 2018 г. [будет сокращена] в валовом объеме на 480 млрд руб. Это с учетом обмена на 100 млрд руб. (Минфин закладывает возможность привлечения до 100 млрд руб. для обмена ранее выпущенных ОФЗ), рыночные заимствования – на 380 млрд руб. уменьшены, то есть непосредственно с рынка на 380 млрд руб. планируем меньше привлечь», – сказал Вышковский.

Ранее в этом году Минфин увеличил программу чистых внутренних займов на 227 млрд руб. до 1,044 трлн руб. С учетом планируемого погашения ОФЗ на 631 млрд руб. ведомство должно было привлечь 1,675 трлн руб. После сокращения программы валовое привлечение в 2018 г. снизится до 1,195 млрд руб. Чистые рыночные заимствования сократятся до 564 млрд руб., то есть почти в два раза. Согласно графику аукционов на IV квартал, Минфин планирует занять 310 млрд руб. до конца года.

Из-за неблагоприятной конъюнктуры, связанной с санкциями и оттоком капитала, Минфин резко сократил предложения ОФЗ во II и III кварталах, реализовав менее 50% от плана. В сентябре Минфин вовсе не выходил на внутренний долговой рынок. Аукционы были возобновлены только на прошлой неделе. Однако они оказались неудачными: 3 октября ведомство разместило лишь 74% шестилетних ОФЗ, выручив 6,9 млрд руб. Второй назначенный на тот день аукцион – по размещению трехлетнего выпуска на 10 млрд руб. – Минфин признал несостоявшимся из-за «отсутствия приемлемых цен». Не все заявки устроили Минфин и на первом аукционе: спрос превышал предложение в 1,1 раза.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что Минфин не будет привлекать средства на российском рынке на невыгодных условиях. Ожидаемый по итогам года профицит бюджета это позволяет. «Даже если у нас будут здесь проблемы и некоторые инвесторы будут ожидать более высоких доходностей, на это мы идти не будем, как и делаем в текущем году», – указывал Силуанов.

Экономика
Новости

Путин назвал прорывом рост сельского хозяйства за последние пять лет

Ведомости
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Агропромышленный комплекс России демонстрирует позитивную динамику, за пять лет производство сельхозпродукции выросло более чем на 20%, заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание по сельскохозяйственным вопросам в Минеральных водах. «Вот это и называется — прорыв. Это и называется, без всякого преувеличения, рывок вперед», — сказал Путин.

Российские производители практически полностью обеспечивают потребителей по основным группам товаров и осваивают внешние рынки, похвалил президент. «По итогам прошлого года объем экспортных поставок продовольствия и сельхозсырья прибавил 21% и превысил $20 млрд. Это казалось совсем недавно абсолютно невероятным», — отметил Путин. По его словам, в результате экспорт сельхозпродукции на $5 млрд превысил экспорт оружия. «Еще 20 лет назад Россия была вынуждена закупать зерно за границей, а сегодня наша страна является крупнейшим поставщиком пшеницы, крупнейшим в мире, и занимает второе место в мире по поставкам зерновых вообще», — отметил Путин.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что рост экспорта сельхозпродукции был достигнут за счет больших урожаев, которые бывают не всегда. Он призвал наращивать экспорт продукции с добавленной стоимостью, а не только сырья. Патрушев также попросил Путина освободить аграриев от уплаты НДС при получении господдержки.

Путин, Медведев и ставропольская пыль в яблоневом саду

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Технологии
Новости

«Яндекс» приостановил работу собственного сервиса по поиску попутчиков

Ведомости
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«Яндекс» приостановил работу собственного сервиса по поиску попутчиков для водителей и пассажиров «Яндекс.Попутка», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Первым о приостановке работы сервиса сообщило интернет-издание vc.ru.

«Приостановлен, поскольку не встретил достаточного отклика у пользователей. Мы думаем над его переформатированием и, возможно, вернемся к этому сервису позднее», — отметили в пресс-службе «Яндекса».

Сервис в рамках эксперимента был запущен в начале года в Ростовской области и Красноярском крае. Пользователи сервиса при помощи приложения «Яндекс.Навигатор» могли найти попутчиков. Перед тем как воспользоваться услугами «Яндекс.Попутки», водителю необходимо зарегистрироваться — указать фамилию и имя, номер телефона, а также разместить фотографию водительского удостоверения для верификации.

Искать попутчика можно было для поездок на расстояние более 10 км. За свои услуги водитель мог получить компенсацию. В зависимости от дальности поездки сервис рекомендовал попутчику перечислить водителю определенную сумму. О размере компенсации попутчик и водитель договаривались самостоятельно. Речь идет не о заработке для водителей, а о компенсации расходов. Приложение «Яндекс.Попутка» для водителей было доступно в «Яндекс.Навигаторе» для Android.

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Бизнес
Новости

Путин призвал нефтяников не злоупотреблять своим положением

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Правительство и дальше будет поддерживать нефтяные компании и принимать меры для удержания роста цен на топливо, однако нефтяники не должны злоупотреблять своим положением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками сельхозпредприятия «Рассвет».

«Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но тоже, мы, [премьер] Дмитрий Анатольевич [Медведев], неоднократно это обсуждали, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют», – сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

«Они работают все-таки в нашей стране, в России, поэтому ссылаться исключительно на то, что они должны по полной программе использовать мировую конъюнктуру, чтобы заработать все, что можно, по максимуму, тоже не совсем справедливо», – подчеркнул президент. По его словам, власти находятся в постоянном диалоге с нефтяниками, последние же «относятся в целом с пониманием» к ситуации.

Ранее нефтяные компании добились увеличения компенсации за поставки топлива на внутренний рынок с 2019 г. В законе о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли (предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины и параллельное повышение НДПИ, что приведет к росту внутренних цен на нефть) уже предусмотрена компенсация за поставки на внутренний рынок. Но нефтяники просили увеличить ее на 230 млрд руб. до 630 млрд. Правительство поддержало эту идею. Половину дополнительных расходов оплатят сами нефтяники за счет роста НДПИ, другую часть оплатит бюджет. Кроме того, поддержки добились нефтяники Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской области и Дальнего Востока. Первоначально они не попали в список регионов, которым правительство было готово субсидировать рост стоимости нефти.

Также до 1 ноября 2018 г. власти подготовят законопроекты о льготах для стимулирования нефтедобычи. Одна из главных идей заключается в увеличении амортизации на инвестиции в добычу в Западной Сибири. Вместе с тем чиновники должны подготовить меры стимулирования геологоразведки на суше, предоставив повышенный вычет из налога на прибыль и НДПИ, расширить применение нового налога на добавленный доход, который зависит от финансового результата проекта, льгот для месторождений с высокой степенью обводненности и для новых.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Политика
Новости

Зорькин допустил возможность «точечных» изменений Конституции

Ведомости
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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что Конституция России имеет недостатки, которые можно устранить точечными изменениями. Среди недостатков он назвал отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По словам Зорькина, Конституция не нуждается в кардинальных реформах. Об этом председатель Конституционного суда рассуждает в материале «Буква и дух Конституции», который будет опубликован в завтрашнем номере «Российской газеты».

«Заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины "живой Конституции". Опора на эту доктрину дает возможность, не искажая сути правового смысла, заложенного в текст Конституции Российской Федерации, выявлять его актуальное значение в контексте современных социально-правовых реалий», – отметил Зорькин.

В мае 2015 г. Зорькин говорил, что российская Конституция имеет приоритет над международными правовыми нормами, если лучше защищает баланс прав и интересов. По его словам, о приоритете национального права четко записано в Основном законе (часть 1 статьи 15 Конституции). В силу верховенства Конституции «международные правоустановления должны интерпретироваться как конкретизация положений Конституции», утверждал он.

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Политика
Новости

Фигурант «списка Титова» рассказал о вымогательстве со стороны Дрыманова

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Экс-руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александр Дрыманов, арестованный по делу о взятках, вымогал у юриста Евгения Рыжова, входящего в «список Титова», $3 млн за прекращение его уголовного преследования, сообщил ТАСС сам юрист.

Рыжов является фигурантом дела дела о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве. По версии следствия, группа злоумышленников отсудила здание у компании «Эквисман холдинг ЛТД» благодаря фальшивым документам и взятке судье Московского арбитражного суда Ирине Барановой в 100 000 евро. После возбуждения дела Рыжов уехал в Майами. В августе официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в «списке Титова» есть дела, которые не подлежат пересмотру, и назвал, в частности, дело Рыжова.

По слова юриста, Дрыманов вымогал взятку через доверенного. Предполагалось, что оплата будет делиться на три этапа, рассказал Рыжов: сначала он должен был выплатить $1 млн в Москве, после этого сам Дрыманов или его окружение должны были прилететь в Майами и вручить юристу постановление о прекращении дела и получить еще $1 млн, затем все вместе должны были вернуться в Россию, где должен был быть выплачен оставшийся $1 млн. Также, отметил юрист, доверенный Дрыманова предлагал ему передать права на помещение на Гоголевском бульваре.

Рыжов, по его словам, отказался от обоих предложений, после чего был объявлен в розыск по линии Интерпола. Он был на 22 дня задержан американскими пограничниками, но был отпущен после того, как власти США «разобрались и признали задержание незаконным». «В данный момент я нахожусь под защитой ФБР, так как в мой адрес и адрес моих близких поступают угрозы», — рассказал юрист.

3 июня Дрыманов подал в отставку, а 17 июля стало известно о его задержании. Из оглашенных в суде материалов следует, что ему инкриминируется два эпизода взяточничества – крупного и особо крупного (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Фамилия Дрыманова упоминалась в деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР (ч. 6 ст. 290 УК) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Обвиняемые по делу – первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и службы безопасности СКР Михаил Максименко и начальник управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов.

Политика
Новости

В результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека

Ведомости
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Три человека погибли и еще двое пострадали в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, наезд на остановку произошел на улице Полесская. На сайте ГУ МЧС по Орловской области говорится, что на единый номер ведомства поступило сообщение о ДТП по адресу улица Полесская, д. 2. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Источник «Интерфакса» в скорой помощи подтвердил, что погибли трое человек и двое пострадали — 17-летняя девушка и женщина 24 лет.

В оперативном штабе на месте ЧП агентству рассказали, что, по предварительным данным, у троллейбуса отказали тормоза либо произошел срыв стояночного тормоза. «Во время посадки пассажиров он самовольно начал движение без контроля со стороны двигателя», — отметил собеседник «Интерфакса».

Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области Наталья Акулова сообщила ТАСС, что спасатели пытаются извлечь одного пострадавшего из-под троллейбуса.

25 декабря в Москве автобус съехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, 11 пострадали. Через четыре дня, 29 декабря, рейсовый автобус наехал на остановку рядом с метро «Сходненская». Пострадали три человека.

В Москве второй раз за неделю автобус наехал на людей

Политика
Новости

Bellingcat узнал о награждении второго «отравителя» Скрипаля званием Герой России

Ведомости
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Врач ГРУ Александр Мишкин, скрывающийся, по данным расследователей Bellingcat и The Insider, под псевдонимом «Александр Петров», в 2014 г. был награжден званием Герой России. Об этом говорится в расследовании Bellingcat и The Insider. Петрова Великобритания назвала одним из отравителей бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что высшая награда была присуждена Анатолию Чепиге — по данным расследователей, это настоящее имя Руслана Боширова, еще одного подозреваемого по делу Скрипаля.

Bellingcat сообщает, что направил репортера в родное село Мишкина в Архангельской области — Лойга. Он пообщался с несколькими людьми, которые узнали Мишкина на опубликованных британскими властями фотографиях и в видеоинтервью телеканалу RT, где военный врач представился Александром Петровым.

Как минимум пять собеседников Bellingcat рассказали, что Мишкин несколько лет назад получил звание Героя России. Один источник утверждает, что бабушка Мишкина хранит фотографию, на которой президент России Владимир Путин пожимает ему руку во время награждения. По словам этого же собеседника, в поселке знают, что высшая награда была присуждена Мишкину либо в связи с присоединением Крыма к России, либо за спасение бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Bellingcat не смог найти общедоступный документ, подтверждающий награждение Мишкина. Однако, оговариваются расследователи, в этом нет ничего необычного, поскольку часто подобные указы засекречиваются. Например, Bellingcat узнал о присуждении Чепиге аналогичного звания только благодаря тому, что эта информация была опубликована на сайте его военного училища, а его фамилия выгравирована на стеле у памятника Рокоссовскому около здания училища.

Подтверждением награждения Мишкина и Чепиги званием Герой России, по мнению Bellingcat, может служить факт их переезда в элитные квартиры в 2014 г. В том году Мишкин и Чепига стали владельцами двух московских квартир стоимостью 350 000 и 500 000 евро соответственно, указывают расследователи со ссылкой на данные Росреестра. Авторы полагают, что эти квартиры военные получили в качестве материальной премии, причитающейся к званию Герой России.

В начале сентября Великобритания назвала Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти заявили, что оба являются сотрудниками ГРУ, при этом они въехали в страну по настоящим документам, однако их имена могут быть псевдонимами.

12 сентября президент Владимир Путин рассказал, что российские власти нашли подозреваемых, и призвал их рассказать о себе. По словам Путина, речь идет о гражданских лицах. На следующий день Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что являются «бизнесменами средней руки» и ездили в Солсбери в туристических целях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о награждении Чепиги званием Героя России. Москва отвергала и отвергает все обвинения по делу Скрипаля.

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