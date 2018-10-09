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«Сибур» досрочно выкупит еврооблигации на $200 млн

«Сибур холдинг» планирует досрочно выкупить часть еврооблигаций на сумму до $200 млн по цене 97,4% от номинала, сообщается на официальном сайте компании. Выкупом займется «дочка» компании — Sibur Securities DAC, а дилер-менеджерами станут CitigroupGlobal Markets Limited и JPMorgan Securities PLC.

В сообщении говорится, что компания выставила оферту на выкуп находящегося в обращении единственного выпуска еврооблигаций с погашением в 2023 г. и купоном 4,125% годовых, размещенного в октябре 2017 г. Для финансирования сделки «Сибур» будет использовать текущую избыточную ликвидность.

«В текущей рыночной ситуации мы видим возможность для снижения процентных выплат, а также эффективного применения имеющейся ликвидности. Выкуп бумаг создает дополнительную гибкость для инвесторов и подтверждает долгосрочную надежность "Сибура" как эмитента», — отметил председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов.

Заявки на выкуп принимаются с 9 по 17 октября, расчеты по сделке должны быть проведены до 19 октября.

Компания разместила шестилетние еврооблигации на $500 млн под 4,125% в октябре прошлого года. Road show выпуска прошло в Москве, Лондоне, европейских странах и США. Организаторами сделки выступили ING, JPMorgan, Goldman Sachs International, «Сбербанк CIB» и Газпромбанк.

«Сибур холдинг» — крупнейшая нефтехимическая компания России. Ее основной акционер — Леонид Михельсон, он контролирует 48,5% акций компании. Геннадий Тимченко — 17%, действующие и бывшие управляющие компании (включая СЕО компании Дмитрия Конова и главу «Газпром нефти» Александра Дюкова) — 10,6%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути — по 10%, Кирилл Шамалов — 3,9%. Компания вышла на рынок евробондов в январе 2013 г., разместив пятилетние еврооблигации на $1 млрд под 3,914%.