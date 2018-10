FT: General Electric выиграла контракт с Ираком после вмешательства Трампа

Политика

Директор МВФ Лагард отложила поездку в Саудовскую Аравию

Директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отложила поездку на Ближний Восток, сообщила BBC со ссылкой на представителя Лагард. График поездки включал участие директора МВФ в «Давосе в пустыне» — международной конференции Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Причина отказа не уточняется.

Лагард стала последней в списке высокопоставленных гостей, отказавшихся от участия в мероприятии после исчезновения и возможного убийства диссидента и журналиста Джамаля Хашогги, которое связывают с саудовскими спецслужбами. На минувшей неделе Лагард заявила, что «в ужасе» от сообщений об исчезновении журналиста, но менять планы не намерена.

От посещения FII среди прочих участников отказались руководитель Uber Дара Хосровшахи, старший вице-президент Google Диана Грин, руководители JP Morgan, HSBC и Credit Suisse. По сообщению BBC, c сайта мероприятия, проходящего с 23 по 25 октября, исчез список официально подтвержденных спикеров.

Саудовская Аравия думает признаться в том, что ее агенты случайно убили Хашогги во время допроса, сообщили накануне The Wall Street Journal и Financial Times. Хашогги – известный журналист, который в 2017 г. уехал жить в США и в своих колонках в The Washington Post критиковал политику саудовского наследного принца Мухаммада ибн Салмана. Хашогги никто не видел с тех пор, как 2 октября он зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Турецкие власти заявили, что у них есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие его убийство в консульстве, и поделились ими с США. Эр-Рияд свою причастность к пропаже Хашогги отрицает.