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FT: General Electric выиграла контракт с Ираком после вмешательства Трампа

Американская General Electric (GE) получила крупный контракт с Ираком на строительство 11 ГВт электрических мощностей после вмешательства администрации США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times. К заключению такого контракта на сумму около $15 млрд в последние недели «была близка» немецкая Siemens, отмечает издание.

Однако, как утверждает газета, в переговоры вступила администрация американского президента, которая напомнила Багдаду о гибели 7000 американцев в 2003 г. в этой стране в борьбе за свержение режима Саддама Хусейна. Победа в конкурсе имеет большое значение для GE, которая в течение последних двух лет фиксировала снижение прибыли. Официально о сделке будет объявлено «в ближайшее время». Компания может сообщить о ней, обнародовав 30 октября отчетность за III квартал.

Для Siemens, которая в течение нескольких месяцев работала над получением проекта, потеря контракта — «разочарование». В сентябре исполнительный директор Siemens Джо Кэзер лично отправился в Багдад для встречи с иракским премьер-министром Хайдером Аль-Абади. Как писала Handelsblatt со ссылкой на источники, Кэзер надеялся, в том числе, обсудить возможную сделку. Издание отмечало, что канцлер Германии Ангела Меркель лично включилась в переговоры с иракской стороной после сообщений о планах GE побороться за контракт с Багдадом.

Немецкая компания в феврале представила премьер-министру Ирака «дорожную карту» восстановления энергетической инфраструктуры страны. Предложение Siemens включало строительство под ключ 11 ГВт генерирующих мощностей в течение четырех лет, создание 60 000 рабочих мест и образовательные программы для молодых иракцев. Тем не менее, правительство Ирака уже подписало меморандум о взаимопонимании с США, в котором излагаются планы сторон сотрудничать в области добычи нефти и газа и производства электроэнергии.