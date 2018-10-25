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СМИ узнали о возможном трудоустройстве экс-премьера Армении в «Зарубежнефть»

Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян может войти в совет директоров российской госкомпании «Зарубежнефть». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Он может стать независимым директором, сейчас это место занимает финансист Райр Симонян, советник председателя правления «Интер РАО» Бориса Ковальчука.

Правительственная директива о назначении Карапетяна не выходила, заявил представитель вице-премьера по ТЭКу Дмитрия Козака Илья Джус. При этом ее возможную подготовку он не опроверг. В «Зарубежнефти» и Росимуществе на запрос не ответили.

Карапетян возглавлял кабинет министров с сентября 2016 г. при президенте Серже Саргсяне. Этой весной после массовых протестов и прихода к власти Никола Пашиняна он покинул правительство. Новые власти инициировали аресты экс-президента страны Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Москва оказывала опальным армянским политикам поддержку на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин поздравлял по телефону с днем рождения находившегося под домашним арестом Роберта Кочаряна. О претензиях новой власти Армении к Карапетяну ничего не известно.

Есть ли политическая составляющая в возможном назначении экс-премьера Армении в «Зарубежнефть» не ясно. «Карапетяна хорошо знают в бизнес-кругах в России, и он вполне мог получить такое предложение»,— говорит один из собеседников издания. В 2000-х гг. он возглавлял структуру «Газпрома» в Армении «Армросгазпром». В 2011–2012 гг. был первым вице-президентом Газпромбанка, с 2012 г. — замом гендиректора по стратегии и развитию «Газпром межрегионгаза», в 2015 г. - работал заместителем гендиректора по международным проектам «Газпром энергохолдинга». Собеседники из системы «Газпрома» называли Карапетяна человеком «очень энергичным», но импульсивным, и указывали на его хорошие отношения с членом правления «Газпрома» Кириллом Селезневым. В числе друзей Карапетяна в российских бизнес кругах называют также Рубена Варданяна и Самвела Карапетяна, владельца холдинга «Ташир».

В совете директоров «Зарубежнефти» работает шесть человек, традиционно это бывшие крупные чиновники. Его председатель – экс-директор ФСО Евгений Муров. В этом году в совет вошел экс-министр транспорта Максим Соколов. Сумма вознаграждений членам в 2017 г. составила по 38,8 млн руб.