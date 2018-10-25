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СМИ узнали о возможном трудоустройстве экс-премьера Армении в «Зарубежнефть»

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Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян может войти в совет директоров российской госкомпании «Зарубежнефть». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Он может стать независимым директором, сейчас это место занимает финансист Райр Симонян, советник председателя правления «Интер РАО» Бориса Ковальчука.

Правительственная директива о назначении Карапетяна не выходила, заявил представитель вице-премьера по ТЭКу Дмитрия Козака Илья Джус. При этом ее возможную подготовку он не опроверг. В «Зарубежнефти» и Росимуществе на запрос не ответили.

Карапетян возглавлял кабинет министров с сентября 2016 г. при президенте Серже Саргсяне. Этой весной после массовых протестов и прихода к власти Никола Пашиняна он покинул правительство. Новые власти инициировали аресты экс-президента страны Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Москва оказывала опальным армянским политикам поддержку на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин поздравлял по телефону с днем рождения находившегося под домашним арестом Роберта Кочаряна. О претензиях новой власти Армении к Карапетяну ничего не известно.

Есть ли политическая составляющая в возможном назначении экс-премьера Армении в «Зарубежнефть» не ясно. «Карапетяна хорошо знают в бизнес-кругах в России, и он вполне мог получить такое предложение»,— говорит один из собеседников издания. В 2000-х гг. он возглавлял структуру «Газпрома» в Армении «Армросгазпром». В 2011–2012 гг. был первым вице-президентом Газпромбанка, с 2012 г. — замом гендиректора по стратегии и развитию «Газпром межрегионгаза», в 2015 г. - работал заместителем гендиректора по международным проектам «Газпром энергохолдинга». Собеседники из системы «Газпрома» называли Карапетяна человеком «очень энергичным», но импульсивным, и указывали на его хорошие отношения с членом правления «Газпрома» Кириллом Селезневым. В числе друзей Карапетяна в российских бизнес кругах называют также Рубена Варданяна и Самвела Карапетяна, владельца холдинга «Ташир».

В совете директоров «Зарубежнефти» работает шесть человек, традиционно это бывшие крупные чиновники. Его председатель – экс-директор ФСО Евгений Муров. В этом году в совет вошел экс-министр транспорта Максим Соколов. Сумма вознаграждений членам в 2017 г. составила по 38,8 млн руб.

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Политика
Новости

NYT сообщила о прослушке российскими и китайскими шпионами мобильного телефона Трампа

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Российские и китайские шпионы прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа, когда он сплетничает со старыми друзьями по незащищенному iPhone. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников. Помощники президента не раз призывали его отказаться от общения по незащищенным мобильным телефонам, но он не хочет расставаться со своими смартфонами.

О прослушке Китаем и Россией мобильного телефона Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников из иностранных правительств. Позже они сами перехватывали такие сообщения от зарубежных чиновников.

Представители американской администрации надеются, что Трамп не обсуждает вопросы, связанные с государственной тайной, по незащищенной линии. Но из любых подслушанных разговоров иностранные шпионы пытаются делать выводы и использовать их для воздействия на политику США. Их интересует образ мысли американского президента, к каким аргументам он прислушивается, с кем общается.

Так, по информации собеседников издания, китайцы собрали целый список людей, с которыми Трамп разговаривает регулярно, в надеже через них оказывать влияние на американского лидера. В их числе называют исполнительного директора Blackstone Group Стивена Шварцмана, вкладывавшего средства в магистерскую программу Университета Цинхуа в Пекине, и бывшего магната казино в Лас-Вегасе и владельца недвижимости в Макао Стива Уинна.

Россия не предпринимает столь значительных усилий, как Китай, считает один из бывших чиновников, объясняя это очевидной близостью Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

У Трампа есть два официальных iPhone, с которыми поработало Агентство национальной безопасности для ограничения их уязвимостей и возможностей, а также третий персональный телефон – обычный iPhone, один из тех, что используется по всему миру. В нем, как рассказали собеседники издания, президент хранит свои контакты. Как сообщало издание Politico в мае, один смартфон предназначен для звонков, второй – для публикации сообщений в Twitter и чтения новостей. Помощники призывали Трампа каждый месяц менять телефон, используемый для Twitter. Но президент пожаловался, что это «слишком неудобно». В результате телефон Трампа не проверялся на момент публикации пять месяцев.

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Политика
Новости

Россия внесет в ООН резолюцию в поддержку договора о РСМД

Ведомости
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Москва внесет в комитет Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в эфире Первого канала рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон выйдет из договора, поскольку Россия нарушает его положения, а также пообещал развивать вооружения. США обвиняют Россию, в частности, в испытаниях ракеты 9М729 на запрещенную договором дальность – более 500 км. Рябков уточнил, что ранее Москва передала США всю информацию о ее запусках. «Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты», - отметил дипломат. По его словам, очередной пуск ракеты проводился на учениях «Запад-2017» на дальность меньше 500 км.

Рябков не исключил, что политика США со временем может привести к утрате Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). «Мы вполне со временем можем потерять и второй договор при таком подходе с американской стороны - Договор о стратегических наступательных вооружениях. Мы можем вообще потерять контроль над вооружениями, как мы уже потеряли, наверное, отчасти контроль над выражениями в последнее время», - сказал он. Накануне о «непонятной судьбе договора об СНВ-III» заявлял и президент России Владимир Путин.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. Договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, имеющихся у России и США. Он вступил в силу 5 февраля 2011 г., срок его действия истекает в 2021 г. По соглашению сторон он может быть продлен еще на пять лет.

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Финансы
Новости

Индекс NASDAQ продемонстрировал максимальное падение за день с 2011 года

Ведомости
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Торги на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, в среду завершились падением котировок. По итогам сессии подешевели акции Apple (-2,62%), Google (-4,42%), Microsoft (-1,02%). К закрытию торгов индекс NASDAQ Composite упал более чем на 300 пунктов (-4,43%), сообщает Bloomberg. Это максимальное дневное падение с августа 2011 г., отмечает агентство.

По итогам торгов 24 октября снизились и другие основные индексы. Промышленный индекс Dow Jones за день потерял 2,4%. Данное падение индекса стало крупнейшим с февраля. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,09%. 

Эксперты Bloomberg связали падение индексов с «чувствительными тарифами на жилье» в США. В среду бюро переписи населения американского министерства торговли объявило, что продажи новостроек в стране в сентябре сократились на 5,5% по сравнению с показателями за август — до 553 000. По сравнению с сентябрем прошлого года продажи новых домов в США снизились на 13,2%. Эти данные вызвали беспокойство инвесторов, отмечает агентство.

«Инвесторы сейчас как на иголках, — сказал агентству Associated Press специалист по инвестициям в Wells Fargo Private Bank Эрик Дэвидсон. — Без сомнения, настроение инвесторов изменилось после того, как на прошлой неделе мы наблюдали волатильность. Настроение и прогнозы, по всей видимости, стали более негативными, по меньшей мере, менее оптимистичными». 

Как цвета влияют на поведение инвесторов

Политика
Новости

Приставы потребовали у суда снять арест с имущества Улюкаева

Ведомости
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Приставы потребовали у суда снять арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы. Заседание по данному вопросу назначено на 31 октября, добавила пресс-секретарь.

Ранее снять арест с имущества Улюкаева просили его адвокаты. Суд отклонил это ходатайство. Имущество освободят из-под ареста, когда будет уплачен штраф, объясняла адвокат Улюкаева. Приставы просят снять арест с банковского счета экс-министра, чтобы иметь возможность списать находящуюся на нем сумму для погашения штрафа.

В перечень арестованного имущества Улюкаева вошли земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, деньги на счетах в Сбербанке и ВТБ 24, изъятые в ходе обысков наличные, а также монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и декоративные закладки из серебряного сплава.

Улюкаев в прошлом году был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в 130 млн руб. Экс-министр виновным себя не признал, назвав случившееся провокацией.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

Экономика
Новости

Путин поручил привести бюджет в соответствие с паспортами национальных проектов

Ведомости
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Бюджет должен быть приведен в соответствие с паспортами национальных проектов, заявил президент России Владимир Путин. Поэтапность в этой работе допустима, но постоянно сдвигать сроки нельзя, подчеркнул президент.

«Соответствие паспортов и объемов финансирования в бюджете — это вопрос важный. Если будем его сдвигать, то мы не выполним в срок ничего, тогда эта работа становится бессмысленной», — сказал Путин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Так Путин отреагировал на слова председателя счетной палаты Алексея Кудрина, который ранее предупредил об угрозе недофинансирования нацпроектов. По словам Кудрина, расходы на нацпроекты в паспортах программ превышают заложенные в бюджете средства на 1,2 трлн руб. в течение трех лет. 

Кроме того, Путин поручил детализировать национальные проекты для регионов. По мнению президента, каждый субъект России должен видеть свое место в программах развития и четко понимать содержательные задачи.

Экономика
Новости

Голикова призвала не смягчать политику борьбы с курением и алкоголем

Ведомости
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Смягчение антитабачной и антиалкогольной политики недопустимо, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента Владимира Путина.

«В последнее время появляются предложения откатиться по отдельным позициям назад. Мне кажется, что эта ситуация недопустима, поскольку нам не решить таких амбициозных задач по повышению продолжительности жизни и снижению смертности, если мы будем принимать решение об откате назад», – сказала Голикова.

Обращаясь к Путину, Голикова отметила, что благодаря принятым несколько лет назад на государственном уровне мерам по борьбе с табакокурением и употреблением алкоголя за 10 лет удалось добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни мужчин на семь лет, общей продолжительности жизни населения – на шесть лет.

По словам Голиковой, смертность мужского населения в трудоспособном возрасте в первом полугодии 2018 г. по сравнению с 2012 г. сократилась на 18,6%. Смертность от алкоголя сократилась фактически на 40%. «Это очень хорошее достижение», – заключила вице-премьер.

Политика
Новости

Трамп пообещал найти ответственных за отправку посылок со взрывчаткой

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что после рассылки неизвестными взрывных устройств начато федеральное расследование. Он пообещал направить все силы правительства на поиск виновных. «Мы не пожалеем для этого не сил, не средств», — заявил Трамп (его выступление транслировал телеканал ABC).

Президент отметил, что его администрация крайне расстроена и рассержена произошедшим и обязательно докопается до истины. «В это время мы должны объединиться, должны быть вместе и сделать один четкий, сильный, конкретный посыл о том, что любым угрозам о политическом насилии нет места в Соединенных Штатах», — добавил Трамп.

Как сообщалось ранее, на этой неделе неизвестные отправили посылки с взрывными устройствами бывшему президенту США Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон, финансисту Джорджу Соросу. Позже стало известно, что бомбы по почте также получили бывший генпрокурор США Эрик Холдер, член американского конгресса Дебби Вассерман-Шульц и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Все адресаты являются сторонниками или членами демократической партии США. Кроме того, в среду из-за взрывного устройства эвакуировали редакцию CNN на Манхэттене.

Все взрывные устройства были обнаружены, никто не пострадал. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом, поражающими элементами и снабженный детонатором. В комплекс Time Warner Center, где расположена редакция CNN, прислали также конверт с белым порошком. Телеканал уточнил, что посылка была адресована Джону Бреннану, директору ЦРУ при президенте Обаме.

Экономика
Новости

Путин заявил об обязательном участии госкомпаний в национальных проектах

Ведомости
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Участие в реализации национальных проектов станет обязательным для госкомпаний, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле.

«Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге, – сказал Путин. – В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, "Газпрома", "Ростеха", "Ростелекома", "Роснефти", "Росатома" и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва».

От правительства для реализации нацпроектов потребуется напряженная работа, указал Путин. «Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае: мы не можем действовать и работать как обычно. Мы должны осознать, где мы находимся и перед решением каких задач мы стоим», – подчеркнул президент.

Глава государства также отметил важность участия частного бизнеса в планах развития страны. При этом он подчеркнул, что для частного бизнеса участие в нацпроектах обязательным не будет. С бизнесом правительство и администрация президента в лице помощника главы государства Андрея Белоусова обсуждают возможность добровольного инвестирования в социально важные проекты.

В 12 национальных проектов упакована программа Путина на этот президентский срок – они нужны для выполнения целей его майского указа. По словам первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, в предстоящие шесть лет из бюджетных и внебюджетных источников на нацпроекты планируется направить более 28 трлн руб. Он рассказал, что федеральный бюджет направит 14 трлн руб., плюс еще 6 трлн руб. будет выделено за счет средств госпрограмм. «По бюджетной системе за счет средств субъектов Российской Федерации из бюджета будет направлено с учетом этого 18 трлн руб., и еще 8,5 трлн – средства внебюджетных источников», – пояснил Силуанов.

Счетная палата критиковала национальные проекты, указывая, что сформулированные в них цели и задачи недостаточно согласованы. Председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин отмечал, что расходы на нацпроекты в паспортах программ превышают заложенные в бюджете средства – на 1,2 трлн руб. в течение трех лет. Статистику по 70% утвержденных проектов никто не ведет, а планы реализации по многим из них будут утверждены в декабре 2019 г. – то есть оценить, как идет работа, можно будет только к 2020 г. Некоторые проекты не отвечают поставленным задачам, показатели и результаты по ним определены плохо, что «создает риски принятия неадекватных или несвоевременных решений по ходу реализации национальных проектов», говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета. На непроработанность нацпроектов пеняли и участники парламентских слушаний, следует из их рекомендаций: программы так и «не стали эффективным инструментом».

Политика
Новости

Генпрокуратура займется поиском иностранных счетов российских чиновников

Ведомости
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предложил наделить Генпрокуратуру полномочиями для взаимодействия с профильными органами других государств при проверке чиновников на соблюдение ограничений и запретов в области борьбы с коррупцией. Речь также идет о категории лиц, которым запрещено иметь счета и вклады в иностранных банках, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В случае если такую информацию невозможно получить напрямую, Генпрокуратура вправе направить соответствующий запрос через Центральный банк, который, в свою очередь, связывается с иностранным регулятором и запрашивает необходимую информацию.

Формально координация действий правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и сейчас является одной из функций прокуратуры. Она также отвечает за контроль над соответствием расходов чиновников их доходам. Но, согласно действующему законодательству, запрашивать соответствующую информацию в иностранных банках и других организациях может любое государственное ведомство. В реальности там не очень хорошо представляют, как это должно происходить, говорил ранее «Ведомостям» начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. Если такие запросы пойдут через Генпрокуратуру, она определит порядок их направления и будет оценивать объективность.

Соответствующие предложения Генпрокуратура подготовила еще два года назад, следует из отчета генпрокурора Юрия Чайки о состоянии правопорядка и законности в 2016 г. Именно отсутствием механизма получения необходимых сведений тогда объясняли небольшое число нарушений, выявленных в этой сфере. «Вскрытые факты нарушения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, пользоваться иностранными финансовыми инструментами носят единичный характер. Всего за 2016 г. выявлено 12 таких нарушений», — говорилось в докладе.

Президентские поправки вступят в силу через полгода с момента принятия, следует из текста законопроекта. За это время надзорное ведомство должно подготовить набор необходимых подзаконных актов — в частности, определить порядок взаимодействия с Центробанком.

«После 30 сентября, когда Россия в рамках Международной Конвенции ОЭСР об автоматическом обмене налоговой информацией начала информационный обмен со всем миром, мы будем постоянно получать информацию о банковских счетах и налогах своих резидентов, — объясняет замгендиректор центра "Трансперенси Интернешнл — Россия" Илья Шуманов. — Но доступ к этой информации есть у ЦБ, а обязанность по контролю за иностранными финансовыми инструментами, принадлежащими чиновникам — у прокуратуры». Президентский законопроект позволяет синхронизировать эти возможности, объясняет эксперт.

Политика
Новости

Адвокат экс-главы Серпуховского района сообщил о покушении на него в «Лефортово»

Ведомости
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На содержащегося в СИЗО «Лефортово» бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна напал сокамерник, сообщил адвокат Андрей Гривцов. «Со слов Шестуна я знаю, что накануне вечером после отбоя на него напал сосед, 26-летний уроженец Узбекистана, профессиональный боец без правил, обвиняемый в терроризме. Сосед кричал, что убьет Шестуна и размахивал заостренной ложкой», – сказал Гривцов (цитаты по ТАСС).

Гривцов рассказал, что «со слов Шестуна, конфликт инициирован администрацией СИЗО якобы за активную защиту по уголовному делу». «Шестун считает, что его сосед получил указание от администрации СИЗО будить его по ночам, а когда он попросил сокамерника этого не делать, то возник конфликт с угрозами жизни».

Информацию о нападении на Шестуна подтвердила «Новой газете» супруга экс-чиновника Юлия Шестун. «Прошу считать данное сообщение официальным заявлением в правоохранительные органы, так как расцениваю произошедшее не иначе, как попыткой убийства мужа», – сказала Шестун. По ее словам, после инцидента сотрудники «Лефортово» вывели напавшего, чтобы «успокоить», а потом завели обратно в камеру, при этом сокамерник продолжил угрожать Шестуну.

Жена экс-чиновника добавила, что неоднократно обращалась к руководству изолятора с просьбой перевести супруга в другую камеру, а также писала жалобы в Федеральную службу исполнения наказаний. Шестун находится в одной камере с гражданином Узбекистана, который проходит по делу о терроризме. Об опасениях за свою жизнь Шестун заявлял во время заседания накануне нападения. Он также считает, что его сокамерника «просто натравили на него».

Шестун находится в СИЗО с 14 июня по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Позднее следствие уточнило квалификацию преступлений. Теперь Шестун обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации преступных денег (ч. 4 ст. 174.1) и незаконном предпринимательстве (ст. 289). Следствие считает, что Шестун в 2008-2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 62,8 млн руб. Шестуну грозит до 10 лет лишения свободы. Сам экс-главы района считает дело сфабрикованным. Среди заказчиков он называл губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Ивана Ткачева.

Стиль жизни
Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров

Ведомости
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Четыре из десяти мест в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактеров мира по версии журнала Forbes заняли исполнители главных ролей в комедийном сериале CBS «Теория большого взрыва». Больше всех за год заработал Джим Парсонс ($26,5 млн до вычета налогов). Он занимает первое место четвертый год подряд.

Его коллеги по сериалу Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр заняли второе, третье и четвертое места. Доходы Галэки за год оцениваются в $25 млн, Хелберг и Найяр, по данным Forbes, заработали по $23,5 млн.

Пятерку самых высокооплачиваемых актеров замыкает Марк Хэрмон, исполнивший главную роль в сериале «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS). Его годовой доход составил $19 млн. Как отмечает Forbes, доходы актеров из первой пятерки упали по сравнению с прошлым годом. В общей сложности десятка самых высокооплачиваемых телевизионных актеров мира в этом году заработала $181 млн по сравнению с $185 млн в прошлом году.

В рейтинг Forbes также вошли четыре актера из сериала «Американская семейка» (Modern Family) Эд О’Нил (доход $14 млн), Эрик Стоунстрит ($13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон ($13 млн), Тай Бурелл ($12 млн). Замыкает десятку самых высокооплачиваемых актеров исполнитель одной из главных ролей в сериале «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн, заработавший за год $11 млн. Он является новичком в списке. Линкольн и Найяр — британцы, все остальные актеры из списка — американцы.

При оценке журнал брал данные о доходах актеров за период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. и сравнивал их с доходами за период с 1 июня 2016 г. по 1 июня 2017 г. Данные о прибыли основывались на информации Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с представителями отрасли. Приведенные цифры — это доходы до вычета налогов, платы агентам, менеджерам и адвокатам.

Forbes назвал самых переоцененных актеров

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