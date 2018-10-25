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Регулирование тарифов на поездки в такси планируется передать перевозчикам

Право регулировать тарифы на услуги такси может быть передано от агрегаторов перевозчикам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя департамента транспорта Москвы. По его словам, соответствующие поправки будут внесены в рабочую группу для обсуждения нового закона о такси, поступившего в Госдуму в июне.

Департамент транспорта, по словам собеседника издания, предлагает перевозчикам направлять свое тарифное меню агрегаторам, чтобы те размещали его в свободном доступе.

Сейчас стоимость поездки предлагает программный алгоритм, говорит представитель агрегатора Maxim Павел Стенников. Он основывается на тарифах подключенных к сервису перевозчиков и дополнительных данных, включающих спрос, количество машин в районе, погоду, дорожную ситуацию и другие факторы. Если стоимость «соответствует тарифу конкретного перевозчика, он берет заказ, не соответствует — не берет», поясняет он. Выручку от поездки водитель оставляет себе, за исключением комиссии сервису за информационные услуги. В разных городах ее размер может составлять 10-20% от стоимости заказа.

Сейчас выше тарифов агрегаторов расценки перевозчиков быть не могут, указывает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. В случае передачи регулирования тарифов перевозчикам цены могут вырасти, считает он. В этом же убежден и представитель агрегатора InDriver Михаил Зайцев. Если в законе пропишут обязанность агрегатора публиковать тарифы перевозчиков, а не назначать их, «как это происходит сейчас», на рынке может сложиться более здоровая конкуренция, ожидает главный исполнительный директор «Такси Москва» (бренд «Мостакси») Владислав Омаров.

Крупнейшими агрегаторами такси считаются компании «Везет» (бренды «Сатурн», Red Taxi, «Рутакси», «Везет» и «Лидер»), «Яндекс.Такси» и Uber, Maxim и Gett.