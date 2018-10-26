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«Коммерсантъ» узнал о поручениях Козака по поддержке зеленой энергетики

Вице-премьер Дмитрий Козак сформулировал поручения по поддержке зеленой генерации в 2025-2035 гг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания от 15 октября. Из него следует, что к 20 ноября ряд ведомств, а также «Роснано» и «Росатом» должны представить по этому вопросу согласованные позиции.

В документе прописан аналог «дорожной карты», предполагающей, в частности, привязку поддержки к экспорту через нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Отбор проектов предлагается осуществлять по единой одноставочной цене выработки, а не по капзатратам, как сейчас. Также план включает поэтапное повышение локализации, снижение стоимости кредитов и налоговой нагрузки.

В числе новшеств отмечается требование отделить программу развития «настоящих» возобновляемых источников энергии (ВИЭ) от мусоросжигающих ТЭС (МТЭС). Мусоросжигание было отнесено к системе ВИЭ в 2017 г. и получило часть зеленых квот, вопреки недовольству инвесторов ветровых и солнечных станций. По данным правительственного собеседника издания, поддержку МТЭС предполагается осуществлять по другой квоте, но как именно пока не ясно.

В поручениях Козака говорится и о возможном перераспределении невыбранной квоты малых ГЭС (до 25 МВт) в пользу солнечных и ветровых ЭС. Также документ требует представить предложения по снижению пошлин и обнулению НДС для импорта компонентов для ветровых ЭС. Речь идет об их включении в список оборудования, аналоги которого не производятся в России, и в список товаров для «переработки для внутреннего потребления».