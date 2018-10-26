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СМИ узнали об отказе Китая от покупки иранской нефти перед санкциями США

Китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. решили отказаться от поставок нефти из Ирана в ноябре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что обычно Китай импортирует около 600 000 баррелей иранской нефти в сутки. Однако в этом месяце китайский банк Bank of Kunlun (принадлежит CNPC), ориентированный на операции между Китаем и Ираном, уведомил иранских контрагентов, что остановит операции с ними 4 ноября. Через этот банк ранее шли все основные выплаты по нефтяным сделкам между Пекином и Тегераном.

Представитель CNPC на запрос WSJ не ответил. Источник в вашингтонской администрации заявил газете, что вопрос о прекращении закупок нефти у Ирана обсуждался с Китаем.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, заключенной в 2015 г. и ограничивающей ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций Совета безопасности ООН, США и ЕС. Американский президент обещал ввести против Тегерана и новые ограничения. Госдепартамент США, в свою очередь, заявил о планах свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти с помощью энергетических санкций. Они, как ожидается, будут возобновлены 4 ноября.

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