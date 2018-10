Миллиардер Зиявудин Магомедов пожаловался на однообразие музыки в СИЗО

Технологии

ОБСЕ призвала российский суд отменить штраф The New Times на 22 млн рублей

Беспрецедентно высокий штраф, наложенный российским судом на издание The New Times, наносит ущерб свободе средств массовой информации в России, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Его слова приводятся на сайте организации.

«Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что оно будет отменено по итогам апелляции», — сказал Дезир. Он также призвал российские власти внести изменения в действующее законодательство об иностранных агентах, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций.

В пятницу Тверской районный суд оштрафовал издателя журнала The New Times — ООО «Новое время» — на 22,25 млн руб. за несвоевременное предоставление редакцией издания информации о получении денежных средств. Это самый крупный штраф для СМИ в российской истории. Главный редактор The New Times Евгения Альбац сообщила, что издание оспорит это решение.

По закону СМИ обязаны отчитываться государству об иностранном финансировании. В постановлении суда указано, что The New Times получил несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы 22,2 млн руб. Этот фонд включен Министерством юстиции в список иностранных агентов. По данным Роскомнадзора, издатель журнала во II, III и IV кварталах 2017 г., а также в I квартале 2018 г. не предоставлял сведений об иностранном финансировании.

Через этот фонд журналу переводили деньги разные организации и обычные люди, которые поддерживали издание, сообщила Альбац. По ее словам, The New Times регулярно предоставлял сведения о финансировании в налоговые органы и Роскомнадзор.