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Миллиардер Зиявудин Магомедов пожаловался на однообразие музыки в СИЗО

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества, не жалуется на условия содержания в следственном изоляторе «Лефортово». Единственное, что ему не нравится, — это однообразная музыка во время прогулок. Об этом рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«От Магомедова в целом нет жалоб на условия содержания. Что ему не нравится, так это то, что в прогулочном дворике СИЗО постоянно работает одно и то же радио, на котором крутят одни и те же песни», — сказал Мельников. По его словам, бизнесмен сейчас содержится в новой камере с горячей водой и телевизором. С момента ареста Магомедова семь раз по различным причинам переводили из камеры в камеру, рассказал Мельников.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта находятся под арестом. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Магомедовы вину не признают.

Несмотря на арест, братья Магомедовы в этом году вошли в топ-10 богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. За год Магомедовы опустились в рейтинге на четыре строчки и заняли девятое место. Состояние Зиявудина Магомедова журнал оценивает в $1,2 млрд (81-е место в топ-200 богатейших людей России).

Магомедов после двух месяцев в СИЗО